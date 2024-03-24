Чи дійсно Україна винна, що світові ціни на нафту зростають?

Нафтові котирування зростали на глобальному ринку і до бавовни

Про черговий міф ворога

Коли говорять, що інцинденти на ворожих нафтопереробних заводах ніби вплинуть на глобальне здорожчання котирувань нафти – це повна маніпуляція.

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Тому що:

Нафта, яка вже зарезервована на нафтопереробних заводах ворога ніяк неможе потрапити на глобальний ринок через її призначення для внутрішнього ринку (наприклад виробництво реактивного палива). Частка російської нафти на глобальному ринку немає визначального впливу на баланс, і відповідно ціноутворення маркерних сортів. Нафтові котирування зростали на глобальному ринку і до бавовни. Головна причина – відновлення економіки КНР після завершення китайського нового року. Цей тренд і став опорною точкою для маніпуляції.

Що ж відбуватиметься насправді?

Відсутність достатніх потужностей по зберіганню на фоні вибуття потужностей переробки змусить ворога або зупиняти видобуток на цей обсяг або збільшувати продажі (до ліміту ОПЕК+), що жодним чином неможе підштовхнути до зростання нафтових котирувань.