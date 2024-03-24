Чи дійсно Україна винна, що світові ціни на нафту зростають?
Про черговий міф ворога
Коли говорять, що інцинденти на ворожих нафтопереробних заводах ніби вплинуть на глобальне здорожчання котирувань нафти – це повна маніпуляція.
Тому що:
- Нафта, яка вже зарезервована на нафтопереробних заводах ворога ніяк неможе потрапити на глобальний ринок через її призначення для внутрішнього ринку (наприклад виробництво реактивного палива).
- Частка російської нафти на глобальному ринку немає визначального впливу на баланс, і відповідно ціноутворення маркерних сортів.
- Нафтові котирування зростали на глобальному ринку і до бавовни. Головна причина – відновлення економіки КНР після завершення китайського нового року. Цей тренд і став опорною точкою для маніпуляції.
Що ж відбуватиметься насправді?
Відсутність достатніх потужностей по зберіганню на фоні вибуття потужностей переробки змусить ворога або зупиняти видобуток на цей обсяг або збільшувати продажі (до ліміту ОПЕК+), що жодним чином неможе підштовхнути до зростання нафтових котирувань.
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