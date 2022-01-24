«Піхотинець Путіна» хоче ввести війська в Україну і «навести там порядок»

Кадиров назвав себе «піхотинцем Путіна» та порадив «не жартувати з ними»

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в Україну «треба ввести війська і навести там порядок». Про це Кадиров заявив під час бесіди з головою парламенту Чеченської Республіки Магомедом Даудовим.

Кадиров вважає, що США нібито хочуть збудувати в Україні свою військову базу. На думку політика, долю України має вирішувати не вона сама і навіть США. Це має право робити виключно Росія, оскільки вона є найближчим слов'янським сусідом України.

«От зараз «придумали» Україну. А що, Росія має поступатися західним країнам, які за 9 тис. кілометрів? Хто не розуміє, що Америка для України нічого доброго не бажає? Навпаки, вони свої умови диктуватимуть проти Росії, їм потрібна держава, щоб поставити там свою базу. Якщо в Україні є люди, то вони мають протистояти цьому. А якщо немає в Україні, то Росія має вживати заходів», – заявив він.

Він також додав, що на місці президента Росії Володимира Путіна «він би давно забрав Україну».

«Я якби був замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок», – підсумував він.

Крім того, глава Чечні учергове назвав себе «піхотинцем Путіна» і заявив, що навіть якщо весь світ буде проти, він залишиться поряд з Володимиром Путіним, оскільки «тричі зобов'язаний йому життям».

«Я служу своєму народу, я піхотинець Путіна, не жартуйте з нами! Росія була і є великою державою. Навіть якщо весь світ буде проти, я буду з президентом, я буду з Володимиром Володимировичем, бо я йому тричі життям зобов'язаний», – заявив Кадиров.

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Нагадаємо, наприкінці грудня Кадиров пригрозив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжить свою антиросійську політику, то Україну можуть приєднати до Росії.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.