Битва за Куп'янськ: огляд фронту і плани Росії на літо-осінь

Противник готується до літньо-осінньої кампанії: що відбувається на фронті

Огляд, сьогодні коротко з різних напрямків.

1. Північно-слобожанський (Сумський) напрямок

Продовжуються бої у прикордонні Сумської області України за напрямками Колотилівка – Покровка та Грабовське – Рясне. Передові підрозділи угрупування військ (УВ) противника «Север» намагаються розширити своє вклинення (на даний момент воно складає до 1,5 км), поки що, безуспішно для себе.

Бої також тривають у тактичній зоні вздовж периметру вклинення противника на північний схід від міста Суми. Незважаючи на кілька акцентованих спроб передових підрозділів російської тактичної групи (ТГр) «Курск» просунутися в південному напрямку, їм досі не вдалося дістатися до рубежу Писарівка-Мар’їне, а також просунутися в північно-східній частині лісового масиву в районі Садки.

2. Південно-слобожанський (Вовчанський, Харківський) напрямок

Противник (російські війська), а саме зведена ТГр 44-го армійського корпусу (АК) та підрозділів 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) «Белгород/Харьков», посилена кількома підрозділами зі складу частин і з’єднань УВ «Запад», продовжує вперті бої в районі Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман, намагаючись забезпечити просування своїх передових штурмових груп в районі Симинівка та Графське зі східного флангу, на південь, вздовж річки Сіверський Донець.

Однак поки що їм це не вдається, оскільки ЗСУ вперто утримують позиції в районі Лиману та Вільчі, а також у районі Приліпки, фактично заважаючи російському командуванню посилити свої зусилля у цьому напрямку.

Передові малі піхотні групи російських військ, які прорвалися до Симинівки та Графського, очевидно, стикаються зі значними труднощами у логістиці. А найголовніше – противник не може суттєво наростити їх чисельність, оскільки переміщення живої сили для їх поповнення через «коридори», що обстрілюються ЗСУ з обох флангів (із заходу та сходу), є значно складним.

На «основному» напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь російські війська також поки успіху не мають. Ймовірно, російське командування дещо змістило свої зусилля в цьому напрямку на захід, намагаючись посилити тиск на українські позиції в районі Вільчі, атакуючи їх через залізницю з боку Вовчанська, аби розблокувати просування своїх штурмових груп уздовж Сіверського Донця.

3. Велико-Бурлукський напрямок

«Чергові» спроби передових підрозділів російської 69-ї мотострілецької дивізії (мсд) 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) дістатися до рубежу Хатнє – Амбарне, а також Нововасильківка – Митрофанівка, відповідно діючи з боку Мілового та з боку Красного Першого на своєму Оскільському плацдармі, досі не увінчалися успіхом.

83-й мотострілецький полк (мсп) цієї дивізії, який вже другий місяць намагається «взяти» Амбарне, поки що не досяг суттєвого прогресу у цій справі. Також, не мають результату й спроби передових підрозділів 6-ї ЗВА просунутися з боку Дворічної у бік Рідкодубу, які вони здійснюють час від часу вздовж дороги Дворічна – Великий Бурлук.

Очевидно, що командування російської 6-ї ЗВА, яке змушене розтягнути свої сили та засоби на досить широкому фронті (від Куп'янська до Вовчанська) для виконання низки оперативно-тактичних завдань, у найближчому майбутньому суттєво обмежить свої «апетити» і, скоріш за все, зосередиться на виконанні 1-2 завдань.

Хоча ця армія має у своєму складі дві нові «штурмові» дивізії (відповідно, 68-му та 69-ту мсд), які колись були 25-ю та 138-ю окремими мотострілецькими бригадами (омсбр), їх явно недостатньо для всього й зразу – і для Куп'янська, і для боїв у районі Вовчанська, а також для спроб просування на Великий Бурлук з їхнього плацдарму на Осколі.

Але, знаючи основні принципи прийняття рішень російським командуванням, цілком можливо припустити, що воно, ймовірно, зосередиться саме на Куп'янську та розширенні свого плацдарму на Осколі в його південній частині, а не на «тактичній метушні» у прикордонній смузі.

68-ма мсд цієї армії (121-й і 122-й мсп), що діє там і активно сприяє 1-й танковій армії (ТА) УВ «Запад» з півночі у її наступі на Куп'янськ, може бути підсилена низкою сил і засобів зі складу 69-ї мсд в рамках такого рішення.

4. Куп'янський напрямок

«Сидіння» залишків російських штурмовиків у Центральній районній лікарні Куп'янська, очевидно, завершилося. Російські війська так і не змогли їх деблокувати, хоча дуже старалися це зробити. Наразі, очевидно, ЗСУ «дочищають» територію в район стадіону «Спартак» та ділянки місцевості, прилеглі до Куп'янського «Екстрим-парку», розташованого на північ від залишків лікарні.

Однак слід пам'ятати – малоймовірно, що російське командування найближчим часом взагалі або в значній мірі відмовиться від активних (у сенсі наступальних дій) у цьому напрямку. Перш за все, через морально-психологічні проблеми в інформаційному просторі, які зазнає вище військове та політичне керівництво РФ у зв’язку із подіями та їх заявами навколо Куп’янська. Відповідно, самі російські військові дуже-дуже наполегливо намагатимуться таки «взяти Куп'янськ» у дійсності.

Оскільки, очевидно, вище російське військове та політичне керівництво вимагатиме у них в будь-який спосіб привести до реальності його гучні заяви про «взяття Куп'янська», зроблені ним кілька місяців тому. Адже постійне нагадування про це приниження в інформаційному просторі завдає йому дуже відчутної репутаційної шкоди. Насамперед у сфері довіри до нього з боку російської громадської думки і, фактично, та з боку підлеглих йому російських військових.

Тому частини та з’єднання 1-ї ТА (УВ «Запад»), що діють у цьому напрямку – 47-ма танкова дивізія (тд), 27-ма окрема мотострілецька бригада (омсбр), частина сил 2-ї мсд та 4-ї тд, а також 6-та ЗВА (УВ «Север») – 68-ма мсд за будь-яких обставин намагатимуться ліквідувати плацдарм ЗСУ на схід від Куп'янська та захопити саме місто найближчим часом.

Наразі основні зусилля командування 1-ї ТА зосереджені в напрямку Піщане – Курилівка, тобто в смузі 47-ї танкової дивізії, яка намагається за будь-яку ціну прорватися до Ківшарівки, закріпитися там і дістатися до Куп'янська-Вузлового основними силами своїх передових частин та підрозділів.

Водночас 27-ма омсбр, передові підрозділи 68-ї мсд (6-та ЗВА) періодично намагаються прорватися до Заоскілля (східна частина Куп'янська) з боку Лиману Першого, а також за напрямком Вільшана – Петропавлівка, і відновити свої позиції в західній (центральній) частині Куп'янська, атакуючи вздовж Осколу зі свого плацдарму на ньому.

Задум – досить очевидний. «Відрізати» південну частину плацдарму (й таким чином, притиснути до річки, або примусити українські війська відступити з району Колесниківки та Глушківки у північному напрямку), одночасно заважаючи їм організувати стійку оборону в районі «Заоскілля» та Куп'янська-Вузлового.

Поки що противник досяг наступних результатів у цьому питанні:

Ймовірно, окремі штурмові групи зі складу 27-ї омсбр (скоріш за все, підтримані підрозділами 47-ї тд) змогли просунутися у напрямку Вільшана – Петропавлівка, зав’язавши бої за останню. У районі між ліцеєм No7 і Молококонсервним комбінатом, на північ від Кучерівки, також зафіксовані окремі «надмалі» російські піхотні групи.

Крім того, штурмові групи 153-го танкового полку (47-ма тд) очевидно змогли утриматись у південно-східній частині Курилівки, пройшовши туди з боку Піщаного. Також, на північно-східній околиці Ківшарівки, ймовірно, є також кілька російських військових.

Однак противнику очевидно за три тижні впертих атакуючих\штурмових дій так й не вдалося прорватися до Куп'янська-Вузлового або надійно перерізати дорогу між Новоосиновим і Глушківкою.

Загальну оперативну ситуацію на Куп’янському напрямку, на даний момент, як на мене, можна охарактеризувати як нестабільну рівновагу. Визначається це кількома факторами, зокрема: