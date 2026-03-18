Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі

Археолога підозрюють у роботах на окупованій території Криму

Окружний суд Варшави визнав можливою екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють у незаконних роботах на території окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Onet.

Рішення було ухвалене 18 березня. Суд погодився з можливістю виконання запиту України щодо видачі Бутягіна. Водночас остаточне рішення ще не набуло чинності, оскільки сторона захисту має намір його оскаржити. «Ми будемо подавати апеляцію», — заявив адвокат археолога Адам Доманський.

Нагадаємо, що Україна подала офіційний запит на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна ще у грудні 2025 року. Чоловік нібито опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій. В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопків на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму. Відповідний запит уже надійшов до Окружної прокуратури Варшави.

До слова, арешт у Польщі російського археолога Олександра Бутягіна викликав різку реакцію в Росії та серед російської еміграції. В Україні йому офіційно повідомлено про підозру, а також запроваджено санкції, чинні до 2035 року. Бутягін працював у державному музеї «Ермітаж» і неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим у межах офіційних відряджень, що розцінюється Києвом як підтримка окупаційного режиму та «нормалізація окупації».