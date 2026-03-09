Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
У Вашингтоні були здивовані масштабом ізраїльських атак по Ірану
фото з відкритих джерел

Розбіжності між союзниками виникли після атак Ізраїлю на об’єкти Ірану

Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер скасували запланований візит до Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Між США та Ізраїлем виникли перші ознаки напруження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Jerusalem Post.

За інформацією видання, Віткофф і Кушнер несподівано відмовилися від поїздки до Ізраїлю, яка була запланована раніше. Офіційні представники США та Ізраїлю поки не пояснили причин такого рішення.

Водночас джерела The Jerusalem Post стверджують, що між Вашингтоном і Тель-Авівом виникли розбіжності через нещодавні дії ізраїльських військових. Зокрема, йдеться про удари Армії оборони Ізраїлю по іранських нафтових об’єктах, які відбулися у суботу, 7 березня. За словами американських чиновників, у Вашингтоні були здивовані масштабом цих атак.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет наголосив, що в майбутньому іранські збройні сили будуть розгромлені та втратять бойовий потенціал. За його словами, саме президент Дональд Трамп одноосібно визначатиме формат завершення бойових дій. Гегсет підкреслив, що стратегія США полягає не в пошуку компромісів, а в доведенні противника до стану повної нездатності продовжувати опір.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп підкреслив ключову роль Сполучених Штатів у визначенні термінів завершення воєнного конфлікту з Іраном. Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.

Читайте також:

Теги: США Іран війна Ізраїль Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близько 40 житлових будинків постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
7 березня, 15:46
Сенат США зберіг повноваження Трампа для операції проти Ірану
Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану
5 березня, 00:22
Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території
Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території
2 березня, 04:52
Американський лідер звинуватив Тегеран у відновленні ядерної програми
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
25 лютого, 07:26
Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
24 лютого, 19:00
Рішення Лондона вплинуло на плани США щодо операції проти Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
20 лютого, 17:05
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
14 лютого, 04:58
Ханзаде хоче продовжити кар'єру в Росії
Іранський волейболіст відмовився грати за польський клуб, бо «любить Путіна і Росію»
12 лютого, 10:00

Політика

Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Зеленський призначив посла України в Андоррі
Зеленський призначив посла України в Андоррі
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua