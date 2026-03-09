Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю

Розбіжності між союзниками виникли після атак Ізраїлю на об’єкти Ірану

Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер скасували запланований візит до Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Між США та Ізраїлем виникли перші ознаки напруження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Jerusalem Post.

За інформацією видання, Віткофф і Кушнер несподівано відмовилися від поїздки до Ізраїлю, яка була запланована раніше. Офіційні представники США та Ізраїлю поки не пояснили причин такого рішення.

Водночас джерела The Jerusalem Post стверджують, що між Вашингтоном і Тель-Авівом виникли розбіжності через нещодавні дії ізраїльських військових. Зокрема, йдеться про удари Армії оборони Ізраїлю по іранських нафтових об’єктах, які відбулися у суботу, 7 березня. За словами американських чиновників, у Вашингтоні були здивовані масштабом цих атак.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет наголосив, що в майбутньому іранські збройні сили будуть розгромлені та втратять бойовий потенціал. За його словами, саме президент Дональд Трамп одноосібно визначатиме формат завершення бойових дій. Гегсет підкреслив, що стратегія США полягає не в пошуку компромісів, а в доведенні противника до стану повної нездатності продовжувати опір.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп підкреслив ключову роль Сполучених Штатів у визначенні термінів завершення воєнного конфлікту з Іраном. Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.