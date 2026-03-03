Головна Світ Економіка
Білорусь допомагає РФ збувати крадене українське збіжжя

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

Білоруські підприємства беруть активну участь у незаконних схемах РФ із вивезення агропродукції з тимчасово окупованих територій України, видаючи її за власну продукцію

Білорусь разом з Росією бере активну участь у незаконному вивезенні сільгосппродукції з тимчасово окупованих територій України оминаючи міжнародні санкції. Так, у 2025 році звідти було вивезено понад 2 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у соцмережі, інформує «Главком».

Виявляється, що крадену українську сировину спочатку везуть на білоруські заводи. Там її змішують із місцевим врожаєм і легалізують для подальшого експорту на світові ринки під брендом «Made in Belarus».

«За даними розслідувань обʼєднання колишніх працівників силових структур Білорусі BELPOL, компанії, пов’язані з ексочільником МВС Білорусі В. Наумовим, активно вивозять ріпак та соняшник з тимчасово окупованих територій України. На білоруських підприємствах крадену сировину змішують з місцевою», – йдеться у повідомленні.

У центрі наголошують, що такі махінації стали можливими через відсутність прямої заборони в міжнародних санкціях на імпорт агропродукції саме з Білорусі. Це дозволяє режиму Лукашенка виступати «хабом» для перепродажу награбованого, допомагаючи Кремлю обходити обмеження та фінансувати війну.

«Купуючи білоруське насіння, споживачі опосередковано фінансують режим Лукашенка та війну проти України», – додали у центрі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що за участь у агресії проти України доведеться відповідати не лише політичному керівництву Білорусі. Президент вважає, що під міжнародні обмеження можуть потрапити й сини Олександра Лукашенка.

За словами глави держави, Зеленський нині розглядає можливість розширення санкційних списків на синів білоруського диктатора – Віктора, Дмитра та Миколу, оскільки вони є частиною системи, що допомагає РФ.

Читайте також:

Теги: Білорусь зерно росія Україна війна

