РФ почала активну підготовку до «виборів» у Держдуму на окупованих територіях

На окупованих територіях провладна партія «Єдина Росія» оголосила про створення оргкомітетів з проведення праймеріз

Росія розпочала активну підготовку до проведення на тимчасово окупованих територіях України так званих «виборів» до держдуми РФ, які відбудуться у вересні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін доручив створити умови для безпечного проведення виборів, окремо наголосивши на «безпеці волевиявлення» у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Паралельно на окупованих територіях провладна партія «Єдина Росія» оголосила про створення оргкомітетів з проведення праймеріз. Це механізм відбору кандидатів, зокрема з місцевих колаборантів, щоб сформувати «представницький корпус» і створити картинку нібито повноцінної інтеграції ТОТ до складу Росії.

«Важливо розуміти, що будь-які вибори, організовані державою-окупантом на захопленій території, є нелегітимними відповідно до норм міжнародного права. Україна та світова спільнота не визнають їхніх результатів, а особи, «обрані» на таких «виборах», не матимуть законного статусу. Мета цих кроків – легалізація окупації через імітацію виборчого процесу», – наголосив ЦПД.

Зауважимо, що Путін під час виступу на колегії Федеральної служби безпеки доручив силовим структурам забезпечити так звану «суверенність» виборчого процесу напередодні виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися у вересні 2026 року.

Нагадаємо, що майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води.