Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 23 лютого 2026 року

У Миколаєві стався теракт на АЗС. Словаччина припинила екстрені поставки світла до України. Зокрема, ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ.

«Главком» склав добірку головних подій 23 лютого:

У Миколаєві стався теракт на АЗС

Обставини вибуху наразі встановлюються
Обставини вибуху наразі встановлюються
фото: Нацполіція

У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. У результаті вибуху постраждали пʼять поліцейських, один з них – у тяжкому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві.

ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабної агресії, однак переговори між державами-членами тривають. Каллас наголосила, що відсутність домовленості напередодні річниці війни стала розчаруванням для європейської сторони.

Словаччина припинила екстрені поставки світла до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.

Суд узяв під варту підозрювану у теракті в центрі Львова

Підозрюваній у вибуху у Львові загрожує довічне
Підозрюваній у вибуху у Львові загрожує довічне
фото: Офіс генпрокурора

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. 

У школі в Дніпрі стався вибух

Сьогодні, 23 лютого, в одному з ліцеїв Дніпра стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів. Унаслідок чого травмувалися діти.

Сили оборони відновили контроль над 400 кв. км на Олександрівському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських захисників на східному фронті. За його словами, протягом останнього місяця Силам оборони вдалося відновити контроль над територією площею 400 кв. км на Олександрівському напрямку. 

