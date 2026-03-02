Головна Світ Політика
Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї
Наїм Касем – лідер терористичного угруповання «Хезболла»
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Ісралель Кац заявив, що лідер «Хезболли» став мішенню

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем став наступною мішенню після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

За словами Каца, рішення було ухвалене після нічного обстрілу Ізраїлю ракетами та безпілотниками з боку ліванського угруповання.

«Терористична організація «Хезболла» заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю, а генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем, який прийняв рішення про обстріл під тиском Ірану, відтепер є мішенню для знищення», – заявив міністр.

Він також додав, що той, хто піде шляхом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, «незабаром опиниться разом з ним у глибинах пекла разом із усіма, кого усунули з осі зла».

Раніше начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір повідомив про початок наступальної операції проти «Хезболли» на території Лівану. За його словами, ізраїльська армія перейшла до активних дій на північному напрямку і готується до затяжного етапу протистояння. Зазначається, що військовим і цивільному населенню слід бути готовими до напружених і непростих днів.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала серію ударів по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані, зокрема в столиці країни – Бейруті. Це стало відповіддю на запуск ракет і безпілотників з ліванської території, який бойовики здійснили цієї ночі. Ізраїльські військові підтвердили перехоплення одного снаряда, що перетнув кордон, тоді як інші впали на відкритій місцевості, не спричинивши руйнувань чи жертв.

