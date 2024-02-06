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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Чи можливе примирення з Росією?

glavcom.ua
Україна захищається від російської агресії більшу частину своєї історії
фото: Depositphotos

Зроблене Росією забувати не можна. Інакше це обов'язково повториться

Думаю, що до нормалізації відносин між Україною і Росією я фізично не доживу.

Мінімум пара поколінь знадобиться для того, щоб ненависть до сусідів досягла прийнятних для спілкування між країнами величин.

Я говорю не про дружбу, співпрацю і відкриті кордони, а про зниження рівня ненависті – не думаю, що можна буде говорити про довіру між країнами або про що-небудь подібне.

У принципі, політична обстановка, економічні зв'язки, значення і міць регіональних економік, змінилися назавжди.

Назавжди – це для нині живих і мінімум 2 покоління +.

Українські прикордонні міста, що були хабами для транспорту і торгівлі в бік Росії, це призначення втрачають.

Те саме відбувається і з російським прикордонням. Залізниця стає тупиковою, логістичні структури непотрібними. Цілим областям доведеться змінювати спеціалізацію, щоб дати роботу населенню і наповнити свій бюджет.

Плюс до того, руйнування інфраструктури на сході, півночі та півдні України, на відновлення якої піде мінімум десяток років. Якщо буде сенс її відновлювати, а не будувати нову, з іншими цілями і спеціалізацією.

Втрата портів Азова – важкий логістичний удар для півдня – і це теж впливатиме на майбутню структуру промисловості та сільського господарства, спричинить величезні витрати, що теж любові до окупантів не додасть.

І – головне – людські втрати. Ті, кого росіяни позбавили життя. Ті сім'ї, що вони осиротили. Позбавили годувальників. Позбавили майна і домівки. Чиї долі вони знищили або скалічили.

Мені навіть складно уявити весь комплекс моральних і економічних проблем, який постане перед українським суспільством після закінчення війни.

Практично, пораненому ментально і фізично народу, потрібно буде побудувати нову економіку, логістику, енергетику, надати допомогу інвалідам, сиротам, боротися з наслідками мінування, розрухою...

Я не бачу в майбутньому ні прощення, ні співпраці, ні довіри у відносинах із Росією, навіть якщо війна закінчиться завтра. Навіть якщо будуть репарації і вибачення з покаяннями. Навіть якщо тисячі й тисячі росіян захочуть поїхати на українські будівництва для відновлення економіки.

Проблема навіть не в тому, що ми не зможемо забути. Колективна пам'ять народів легко коригується пропагандою і часом. Проблема в тому, що зроблене Росією забувати не можна. Інакше це обов'язково повториться.

Я проти того, щоб ненавидіти всіх скопом. У мене багато друзів із російським паспортом – добрих, освічених, нормальних, які ненавидять режим Путіна так само, як і ми.

Але це не змінює мого ставлення до Російської Федерації.

Якщо ми хочемо, щоб трагедія 2014-20 років ніколи не повторилася, то маємо розуміти, що величезний, лютий, безжалісний і дуже сильний ворог живе просто у нас за стіною. Він може говорити, що завгодно, але насправді залишиться нашим ворогом.

Назавжди – погане слово, але правильне для кількох поколінь.

Назавжди залишиться нашим ворогом.

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Джерело
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Теги: війна Україна росія

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