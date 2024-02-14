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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Любов сьогодні – надважлива

glavcom.ua
«Любов здатна дати необхідні сили і привести нас до справжньої перемоги над ворогом»
фото: ПЦУ

«Любов є настільки важливою, що без неї навіть позитивні риси людини можуть перетворитися на зло»

Любов важлива повсякчас, але нині для всіх нас – особливо. Любов це те, що дає нам сили вижити, встояти, не зламатися, не зневіритись, боротися. Це та дієва зброя проти лютого ворога, яка нас об’єднує, згуртовує і дає можливість відчувати підтримку. Це та спасительна чеснота, яка дає наснагу рятувати життя, бо любов виключає байдужість. Це та життєдайна сила, яка допомагає у складні хвилини, бо любов дарує співчуття до інших. Любов – це те, завдяки чому виник та й досі існує цей світ, зокрема і всі ми. Без любові зло поглинуло б і погубило все у світі цьому.

Любов є настільки важливою, що без неї навіть позитивні риси людини можуть перетворитися на зло. Так, успіхи і досягнення людини без любові провокують зарозумілість і гординю. Обізнаність, влада і знання без любові можуть призвести до егоїзму, самозвеличення, приниження інших. Володіння багатством без любові призведе до жадібності. Справедливість без любові може бути жорстокою. Правда без любові робить людину скептичною, цинічною. Привітність без любові – це удаваність, лицемірство…

Любіть кожну хвилину цього тимчасового життя, любіть світ довкола і все, що його наповнює. Замість злості й ненависті, що руйнують, впустіть любов у свої серця – це дуже важливо під час війни. Любов здатна дати необхідні сили і привести нас до справжньої перемоги над ворогом. Ми, українці, попри все встояли, бо маємо у своїх серцях цю справжню християнську любов. Ми воюємо не через сліпу ненависть до когось, а з любові – захищаючи рідних людей, рідну землю, Батьківщину. Ми допомагаємо в біді одне одному, ми рятуємо з-під завалів навіть найменших тваринок… Бо попри все ми вміємо жертовно любити. Тому і Бог, Який є любов, нам благоволить.

Любов переможе!

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Джерело
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Теги: свято українці

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