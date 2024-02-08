Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування
Майже половина українців довіряє засобам масової інформації
За результатами опитування, проведеного у січні 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (95% українців). Про це свідчать дані із опитування «Центру Разумкова».
Також українці найбільше довіряють добровольчим загонам (85%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (82%), Національній гвардії (81%), волонтерським організаціям (78%), Державній прикордонній службі (77%), Міністерству оборони (69%), Службі безпеки України (68%), президенту (64%), церкві (61%), Національній поліції (58%), громадським організаціям (55%) і Національному банку (53%).
За результатами опитування, респонденти частіше довіряють, ніж недовіряють очільникам міста (селища, села) у якому мешкають (відповідно 49% і 43%).
ЗМІ України довіряють – 47% респондентів, недовіряють – 43%, уповноваженоку Верховної Ради з прав людини (відповідно 42,5% і 31%).
Повідомляється, що більшість респондентів висловлюють недовіру держапарату (не довіряють 75%), політичним партіям (72%), Верховній Раді (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).
Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%).
Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)
Нагадаємо, опитування показало, як змінився рівень довіри до президента та міністрів.
Стало відомо, до жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше. Соціологи дослідили, як коливався рівень ксенофобії в Україні, та як змінювалося ставлення до росіян за останні 10 років.
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