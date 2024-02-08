Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування
Українці найбільше довіряють ЗСУ
фото з відкритих джерел

Майже половина українців довіряє засобам масової інформації

За результатами опитування, проведеного у січні 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (95% українців). Про це свідчать дані із опитування «Центру Разумкова».

Також українці найбільше довіряють добровольчим загонам (85%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (82%), Національній гвардії (81%), волонтерським організаціям (78%), Державній прикордонній службі (77%), Міністерству оборони (69%), Службі безпеки України (68%), президенту (64%), церкві (61%), Національній поліції (58%), громадським організаціям (55%) і Національному банку (53%).

Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування фото 1
razumkov.org.ua

За результатами опитування, респонденти частіше довіряють, ніж недовіряють очільникам міста (селища, села) у якому мешкають (відповідно 49% і 43%).

ЗМІ України довіряють – 47% респондентів, недовіряють – 43%, уповноваженоку Верховної Ради з прав людини (відповідно 42,5% і 31%).

Повідомляється, що більшість респондентів висловлюють недовіру держапарату (не довіряють 75%), політичним партіям (72%), Верховній Раді (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%).

Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування фото 2
razumkov.org.ua

Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)

Нагадаємо, опитування показало, як змінився рівень довіри до президента та міністрів.

Стало відомо, до жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше. Соціологи дослідили, як коливався рівень ксенофобії в Україні, та як змінювалося ставлення до росіян за останні 10 років.

Читайте також: Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
Теги: мер президент ЗСУ соцопитування українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки
ЗСУ звільнили частину території біля Вербового – Федоров
12 сiчня, 14:12
Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників на всіх лініях фронту
Сили оборони відбили майже 30 атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
26 сiчня, 20:05
Уряд країни має намір зменшити кількість біженців через неможливість забезпечити їм належні умови життя
Норвегія посилила заходи контролю за українськими біженцями
30 сiчня, 09:15
Лукашенко вирішив провести таємні перемовини із Путіним
Лукашенко анонсував нові переговори із Путіним
22 сiчня, 11:20
Командир Роти УБпАК Дмитро Алєксєєнко
Командир роти висловився про українців, які «втомилися від війни»
20 сiчня, 10:59
Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки у районі Степового
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
1 лютого, 06:30
США заявили, що перші літаки F-16 Україна отримає вже цього року
Партнери готові передати Україні винищувачі F-16, але є нюанс
25 сiчня, 10:49
Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Верховній Раді
«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки Тема тижня
31 сiчня, 12:31
Як зазначив міністр оборони, повернення до призову буде поступовим та розраховано на п'ять років, поки система призову не вийде на заплановані об'єми
Одна з країн НАТО повертає обов'язкову військову службу через загрози з боку Росії
6 лютого, 19:08

Суспільство

Хакери розвідки атакували програму керування дронами росіян
Хакери розвідки атакували програму керування дронами росіян
Чи готові українці змінювати професію та працювати «руками»: результати дослідження
Чи готові українці змінювати професію та працювати «руками»: результати дослідження
Скільки маріупольців загинуло у перший рік війни: звіт міжнародної правозахисної організації
Скільки маріупольців загинуло у перший рік війни: звіт міжнародної правозахисної організації
Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування
Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування
Оце так «технологічний прорив». Російський пропагандист осоромився в Лисичанську
Оце так «технологічний прорив». Російський пропагандист осоромився в Лисичанську
Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая
Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
13K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8705
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
8036
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua