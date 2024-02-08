Кому українці зараз найбільше довіряють – результати опитування

Майже половина українців довіряє засобам масової інформації

За результатами опитування, проведеного у січні 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (95% українців). Про це свідчать дані із опитування «Центру Разумкова».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також українці найбільше довіряють добровольчим загонам (85%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (82%), Національній гвардії (81%), волонтерським організаціям (78%), Державній прикордонній службі (77%), Міністерству оборони (69%), Службі безпеки України (68%), президенту (64%), церкві (61%), Національній поліції (58%), громадським організаціям (55%) і Національному банку (53%).

За результатами опитування, респонденти частіше довіряють, ніж недовіряють очільникам міста (селища, села) у якому мешкають (відповідно 49% і 43%).

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЗМІ України довіряють – 47% респондентів, недовіряють – 43%, уповноваженоку Верховної Ради з прав людини (відповідно 42,5% і 31%).

Повідомляється, що більшість респондентів висловлюють недовіру держапарату (не довіряють 75%), політичним партіям (72%), Верховній Раді (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%).

Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, опитування показало, як змінився рівень довіри до президента та міністрів.

Стало відомо, до жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше. Соціологи дослідили, як коливався рівень ксенофобії в Україні, та як змінювалося ставлення до росіян за останні 10 років.