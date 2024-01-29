Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs

Перші танки Leopard 2 прибули в Україну наприкінці лютого 2023 року

З менш ніж 100 танків Leopard 2, що перебувають на озброєнні України, щонайменше 26 були виведені з ладу. Інші ж не можуть бути використані ЗСУ через проблеми з їхнім ремонтом і технічним обслуговуванням. Про це повідомляє Foreign Affairs.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як і всі танки, Leopard 2 і Abrams залежать від тісної загальновійськової координації з піхотою, артилерією та інженерними військами, щоб вижити на полі бою. Вони потребують розгалуженої інфраструктури підтримки для забезпечення життєдіяльності в бою. Україна виявилася нездатною забезпечити це у 2023 році», – йдеться в статті.

Нагадаємо, перші танки Leopard 2 у лютому 2023 року прибули в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів.

У Польщі в місті Ґлівіце, у липні 2023 року почав працювати сервісний центр, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті українських танків Leopard 2. Також німецька компанія Rheinmetall заявляла про плани створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Як повідомлялося, за 13 тижнів від початку контрнаступу вздовж кількох напрямків на півдні та сході України українська армія втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2.

До слова, сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин.