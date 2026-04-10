Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України заявив, що перемир’я має шанс на втілення

Українці заслуговують на святкові дні без терору та обстрілів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що ініціатива президента щодо припинення вогню на Великдень є цілком реальною. Про це очільник зовнішньополітичного відомства написав на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, пропозиція Володимира Зеленського щодо «великоднього затишшя» спрямована насамперед на захист цивільного населення.

«Пропозиція Великоднього припинення, запропонована Президентом України, має шанс на втілення в життя. Українці заслуговують на святковий день без терору. Побачимо, коли та де почне працювати тиша, і відповімо дзеркально», – зауважив Сибіга.

За словами очільника закордонного відомства, тривале припинення вогню проторувало би шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни, яку Росія ніколи не виграє і мусить нарешті закінчити.

«Переконані, що припинення вогню – це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль, як на Близькому Сході, так і у випадку російської агресії проти України», – додав Сибіга.

Зауважимо, цього року Великдень за новоюліанським календарем припадає на 12 квітня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

