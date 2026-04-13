Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Костенка

З початком повномасштабного вторгнення Юрій Костенко став на захист України

Костенко боронив Київ, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Костенка.

17 березня 2026 року, виконуючи бойове завдання поблизу Олексієво-Дружківки на Донеччині, загинув киянин Юрій Костенко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Оболонської РДА Кирила Фасика.

Юрій Костенко народився і виріс у Києві. З дитинства вирізнявся наполегливістю, силою характеру та вмінням досягати поставлених цілей. Він був людиною світлої душі – щирим, надійним, завжди готовим підтримати і бути поруч.

Навчався у школі №42, згодом здобув середню спеціальну освіту у СПТУ №9. У юності активно займався спортом, зокрема важкою атлетикою, за що отримав позивний Фітнес, який залишився з ним на все життя.

З початком повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. У складі 129 окремого батальйону боронив Київ, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині – під Бахмутом, Часовим Яром, Кліщіївкою, Костянтинівкою, Дружківкою.

Навіть у найважчі моменти війни Юрій залишався людиною, яка цінує життя і любов. Улітку 2022 року, перебуваючи на позиції, він зробив пропозицію своїй коханій. Уже в липні вони одружилися.

17 березня 2026 року, виконуючи бойове завдання поблизу Олексієво-Дружківки на Донеччині, Юрій загинув, віддавши своє життя за Україну, її свободу та незалежність.

Прощання із захисником на Оболонській алеї героїв

Прощання із захисником відбулося 28 березня 2026 року на Алеї героїв на столичній Оболоні.

