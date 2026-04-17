Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Ворог розпочавши геологорозвідку на одному з найбільших у світі родовищ марганцю в окупованому Токмаку

Російські оккупанти розпочали активну фазу розробки Велико-Токмацького месторождения марганцевої руди, що розташоване у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Це одне з найбільших місцевостей у світі, яке тепер планують використовувати для потреб російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Що вигадали окупанті

Повідомляється, що Велико-Токмацьке місцезнаходження марганцевої руди буде розробляти російська компанія Reale Engineering Invest. Компанія, 25,1% якої належить дочірній компанії «Ростеха» ТОВ «РТ-Розвиток бізнесу», отримала ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року 

«У компанії, яка розробляє одне з найбільших у світі месторождений марганцю – Велико-Токмакське у Запорізькій області, з'явився новий співвласник. Більше 16% отримав колишній партнер засновників девелоперських компаній «Колді» та Stone. Запасів родовища вистачити на 100 років, і попит на марганець зростатиме», – пише видання.

Видання зазначає, що поруч із місцевістю вже розпочали будівництво гірничо-збагачувального комбінату, на якому буде зайнято близько 3 тис людей.

«Єдиний інститут просторового планування Росії заявив, що Велико-Токмацьке месторождение може постачати до 1,7 млн ​​тонн марганцю на рік, порівняно з потребою Росії в 1,3 млн тонн», – йдеться у звіті.

Варто зауважити, що промислова добыча марганцю в Росії ведеться лише на одному родовищі в Башкирії. Понад 90% цього металу, що використовується для покращення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.

Велико-Токмацьке родовище 

Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території фото 1

Велико-Токмацьке марганцеве месторождение розташоване у Запорізькій області України та належить до складу Нікопольського марганцеворудного месторождения. 

За геологічними даними, Україна володіє одними з найбільших підтверджених запасів марганцевих руд у світі. Загальні ресурси месторождения оцінюються понад 1,7 млрд тонн, що становить близько 67% від усіх запасів марганцю в Україні.

 Де використовують марганець

Марганець і марганцеву руду використовують у ВПК для виробництва зокрема бронетехніки (танки, БМП), корпусів снарядів, елементів артилерійських систем. В авіації та ракетній техніці спеціальні сталі з марганцем застосовуються у вузлах, що працюють під високим навантаженням, деталях двигунів, конструкційних елементах.

«Головком» писав, що російські загарбники під виглядом металобрухту вивозять із окупованих територій Донецької області до Росії обладнання промислових підприємств. Зазначається, що окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях спочатку провела так звану «націоналізацію» всіх українських підприємств. Це дало можливість нібито «законно» розпоряджатися їхнім майном.

Теги: росія окупанти Запорізька область ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua