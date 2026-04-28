ЗСУ таки вдалося це зробити. Влада Туапсе закликала мешканців до евакуації

Єгор Голівець
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
Після атаки дронів спалахнув НПЗ, вогонь загрожував житловим районам

У російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

ЗСУ таки вдалося це зробити. Влада Туапсе закликала мешканців до евакуації фото 1
За офіційними даними, внаслідок атаки дронів на території Туапсинського НПЗ виникла пожежа. Російська сторона заявляє, що займання сталося після падіння уламків безпілотників. Вогонь охопив частину резервуарів із нафтою.

Мешканців вулиць, розташованих поблизу підприємства, закликали залишити домівки через ризик поширення вогню. Для людей відкрили пункт тимчасового розміщення.

За словами місцевої влади, до ліквідації пожежі залучили понад 120 рятувальників і десятки одиниць техніки. Роботи тривали кілька годин.

Очевидці повідомляли про серію вибухів у ніч на 28 квітня. За їхніми словами, безпілотники заходили з боку моря, після чого в районі підприємства було видно спалахи та чутно стрілянину.

У Міноборони РФ заявили, що за ніч сили протиповітряної оборони нібито збили 186 безпілотників над різними регіонами, включно з Краснодарським краєм.

Водночас атаки зачепили й інші області. У Бєлгородській області повідомили про загиблих і поранених внаслідок ударів дронів по автомобілях. У Брянській області також зафіксували постраждалих.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які зараз перебувають у морі. Він також сказав, що поновлення одноразового винятку для іранської нафти у морі повністю виключене.

ЗСУ таки вдалося це зробити. Влада Туапсе закликала мешканців до евакуації
