Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки
У Воронезької області зафіксовано влучання по заводу міндобрив
скриншот з відео

З 2025 року підприємство інтегроване у державний хімічний сектор через структуру «Росхім»

У Воронезькій області РФ зафіксовано удар по підприємству АТ «Міндобрива» – одному з ключових хімічних заводів країни. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, азотної кислоти та аміачної селітри – базових речовин, що можуть використовуватися у виробництві вибухових матеріалів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Через технологічний ланцюг завод забезпечує сировину, яку потенційно застосовують у виробництві боєприпасів. Зазначається, що з 2025 року підприємство інтегроване у державний хімічний сектор через структуру «Росхим».

Як повідомлялось, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. 

Теги: вибухівка завод росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua