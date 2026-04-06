У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки

У Воронезької області зафіксовано влучання по заводу міндобрив

З 2025 року підприємство інтегроване у державний хімічний сектор через структуру «Росхім»

У Воронезькій області РФ зафіксовано удар по підприємству АТ «Міндобрива» – одному з ключових хімічних заводів країни. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, азотної кислоти та аміачної селітри – базових речовин, що можуть використовуватися у виробництві вибухових матеріалів.

Через технологічний ланцюг завод забезпечує сировину, яку потенційно застосовують у виробництві боєприпасів. Зазначається, що з 2025 року підприємство інтегроване у державний хімічний сектор через структуру «Росхим».

Як повідомлялось, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів.