У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки
З 2025 року підприємство інтегроване у державний хімічний сектор через структуру «Росхім»
У Воронезькій області РФ зафіксовано удар по підприємству АТ «Міндобрива» – одному з ключових хімічних заводів країни. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».
Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, азотної кислоти та аміачної селітри – базових речовин, що можуть використовуватися у виробництві вибухових матеріалів.
Через технологічний ланцюг завод забезпечує сировину, яку потенційно застосовують у виробництві боєприпасів. Зазначається, що з 2025 року підприємство інтегроване у державний хімічний сектор через структуру «Росхим».
Як повідомлялось, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів.
