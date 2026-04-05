Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Ситуація на фронті 5 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

5 квітня на фронті відбулося 108 бойових зіткнення

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3534 дрони-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

5 квітня на фронті відбулося 108 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Противник двічі штурмував позиції наших у напрямку Стариці та Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники успішно відбили шість ворожих штурмів у напрямку Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Копанки.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Муравка, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Новояковлевка.

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий. Розлив та Зорівка опинилися під ворожими авіаударами.

Нагадаємо, триває 1502-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
