Російські удари по Дніпропетровщині: восьмеро поранених (фото)

Ворог атакував три райони Дніпропетровщини

Російська армія завдала серії ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що зараз слідчі поліції та екстрені служби продовжують документувати наслідки воєнних злочинів окупантів.

Нікопольщина: найбільше постраждалих зафіксовано у Марганецькій громаді, яку ворог тероризував безпілотниками. У місті Марганець FPV-дрон влучив поблизу цивільного автомобіля. Поранення отримали 24-річний чоловік та 23-річна жінка. Вже за годину окупанти знову вдарили по одному з сіл громади. Постраждали двоє чоловіків похилого віку – 61 та 74 роки.

Зранку ворог поцілив по інфраструктурі міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки. Наразі відомо про одного постраждалого – 39-річного чоловіка. На місці працюють комунальні служби та волонтери. Синельниківський район: під ударом дронів опинилася Васильківська громада. Ворог поцілив по території місцевого підприємства, спричинивши руйнування. Поранення отримали двоє чоловіків віком 51 та 70 років.

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог продовжує використовувати тактику повторних ударів.

Нагадаємо, протягом дня 17 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосовував артилерію, безпілотники та авіабомби.

«Главком» також писав, що російська Федерація вдень 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Окупанти влучили у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована. Через російський удар постраждав місцевий житель. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).