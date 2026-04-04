Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: подробиці від Буданова

Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із Володимиром Путіним

Квітень може стати вирішальним місяцем для дипломатичного врегулювання війни в Україні

Після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Як інформує «Главком», про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg.

За його словами, очолити делегацію до Києва має саме Кушнер.

«Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем (американський сенатор-республіканець, – ред.) – ось ті, від кого очікується приїзд. Хто ще там буде – побачимо», – сказав Буданов.

Це буде перший візит американських посадовців, уповноважених вести переговори щодо завершення війни в Україні. Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із тамтешнім президентом Володимиром Путіним.

Неназваний американський чиновник, якого цитує Bloomberg, сказав, що потенційну поїздку Віткоффа та Кушнера до України наразі обговорюють, але вона ще не підтверджена.

