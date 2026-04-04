Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: подробиці від Буданова

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Квітень може стати вирішальним місяцем для дипломатичного врегулювання війни в Україні

Після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Як інформує «Главком», про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg.

За його словами, очолити делегацію до Києва має саме Кушнер.

«Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем (американський сенатор-республіканець, – ред.) – ось ті, від кого очікується приїзд. Хто ще там буде – побачимо», – сказав Буданов.

Це буде перший візит американських посадовців, уповноважених вести переговори щодо завершення війни в Україні. Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із тамтешнім президентом Володимиром Путіним.

Неназваний американський чиновник, якого цитує Bloomberg, сказав, що потенційну поїздку Віткоффа та Кушнера до України наразі обговорюють, але вона ще не підтверджена.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну. 

Раніше Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

 

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський президент Кирило Буданов переговори наступ Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі Закітного самі ЗСУ відтіснили противника, продовжуючи утримувати частину цього села
Битва за Слов'янськ набирає обертів: Росія тисне, ЗСУ зривають плани
29 березня, 12:07
Наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас коротко поспілкувалися, намагаючись знизити напруження
Axios: між Рубіо та Каллас розгорілась суперечка на G7 через війну в Україні
28 березня, 05:45
Атаки ЗСУ по портах РФ зупинили ключовий канал доходів
Атаки на порти біля Петербурга обвалили нафтовий експорт РФ: деталі
27 березня, 15:30
Останній шанс Путіна укласти мир
Останній шанс Путіна укласти мир
25 березня, 16:12
Карякін відмовився висловлювати «солідарність народу України»
Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну
24 березня, 07:22
Філарет попереджав, що Україна ризикує втратити
Філарет попереджав. Ми не почули
23 березня, 16:36
Віткофф прокоментував переговори з українською делегацією
Переговори України та США у Флориді: Віткофф зробив заяву
22 березня, 01:58
У Росії горить стратегічне підприємство
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії
12 березня, 11:16
Зеленський підписав продовження санкцій щодо 11 російських компаній
Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим
10 березня, 15:16

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua