Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту

Лиман і Сіверськ під тиском: важкі бої тривають

Огляд. Продовжуємо у форматі «коротко з різних напрямків». Сьогодні – Лиманський та Сіверський (Слов’янський) напрямки.

1. Лиманський напрямок

Командування 20-ї та 25-ї загальновійськових армій (ЗВА) ворога зі складу угрупування військ (УВ) «Запад» продовжує наступальні дії на північ і схід від міста Лиман з метою ізоляції району оборони ЗСУ навколо міста з північного заходу та півночі, а також для досягнення Сіверського Донця, на південь від міста, на широкому фронті (на ділянці, приблизно, від Райгородка до Закітного). Але, по суті, ворог, на даний момент, вже завершує «попередню» стадію своєї гіпотетичної «Лиманської наступальної операції».

Наскільки я розумію, у смузі російської 144-ї мотострілецької дивізії (мсд) 20-ї ЗВА (напрямок наступу Шандриголове-Ярова), а також 164-ї та 169-ї окремих мотострілецьких бригад (омсбр) 25-ї ЗВА (напрямки наступу Ямпіль – Озерне та Ямпіль – південно-східна околиця Лиману) вороже командування зосереджує свої основні зусилля.

Окрім цих сил і засобів, активну участь у наступі на Лиман також беруть підрозділи 1-ї танкової армії (ТА) – її 2-ї мсд (1-й і 15-й мотострілецькі полки / мсп), а також підрозділи 67-ї мсд 25-ї ЗВА

Наразі у рамках триваючих наступальних дій у смугах обох армій ворог вирішує кілька важливих для себе тактичних завдань, зокрема:

Він прагне повністю взяти під контроль район Ярова – Новоселівка – Дробишеве – Пришиб, щоб повністю заблокувати всі комунікації, що ведуть від Лиману на північний захід, вздовж північного берега Сіверського Донця, у напрямку Ізюму.

А також, проривається до Сіверського Донця у районі Озерного і намагається зайняти село Діброва на південь від Лимана, щоб створити зручні для себе «стартові позиції» для початку масштабного штурму Лиману з півдня та південного сходу. Окрім цього, противник, діючий на цьому напрямку, намагається допомогти військам (силам) своєї 3-ї ЗВА, що просувається в напрямку Слов'янська уздовж південного берега Сіверського Донця.

Для розв'язання вищезазначених завдань у звітний період командування російських військ, що діють в напрямку Лиману, організувало та провело низку наступальних дій у смугах обох армій, зокрема:

Передові підрозділи 144-ї мсд (20-та ЗВА), ймовірно посилені підрозділами 2-ї мсд (1-ї ТА), очевидно, знову атакували в напрямках Шандриголове – Новоселівка та Шандриголове – Дробишеве, намагаючись зайняти відповідно Новоселівку та Дробишеве, але безуспішно.

Окремі невеликі піхотні групи противника, які змогли переправитися через річку Нітріус на південь від Новоселівки і дістатися села Ярова, ймовірно, кілька днів тому, були там «зачищені» ЗСУ.

Також підрозділи 144-ї мсд наполегливо намагалися суттєво розширити плацдарм на річці Нітріус, поблизу села Середнє, діючи в напрямку Середнє-Олександровка, але безуспішно. Атаки ворога (ймовірно, підрозділи 2-ї мсд) у напрямку Колодязі-Ставки в смузі 20-ї мсд також були для нього невдалими.

Але в смузі 25-ї ЗВА ворог (ймовірно, підрозділи його 164-ї та 169-ї омсбр) зміг зайняти південно-західні околиці Ямполя, а також, обійшовши його із заходу, дістатися на досить широкій ділянці дороги Закітне-Лиман і закріпитися там.

Крім того, невеликі штурмові групи ворога (найімовірніше зі складу 67-ї мсд та 169-ї омсбр) продовжують утримувати кілька кварталів на південно-східній околиці самого Лимана (у районі вулиць Вишнева та Партизанська). Також зафіксовані спроби ворога «проникнути» штурмовими групами до міста з боку кар'єру, розташованого на південний схід від нього.

До того ж, підрозділи 25-ї ЗВА, ймовірно, вже досягли Сіверського Донця на схід від Ямполя (на ділянці Закітне-Платонівка) і наразі намагаються вести активний вогонь по лівому флангу позицій українських підрозділів, що обороняються вздовж південного берега Сіверського Донця (у районі Закітного та Платонівки).

У найближчому майбутньому ворог, ймовірно, продовжить активні атаки/штурмові дії у південній частині смуги своєї 25-ї ЗВА з метою подальшого розвитку її успіху на схід і південний схід від Лиману (очевидно, для виконання її найближчого завдання – досягнення та закріплення на рубежі Діброва – Озерне), а також, найімовірніше, знову спробує повністю зайняти район Ярова – Новоселівка – Дробишеве – Пришиб у смузі своєї 20-ї ЗВА. Також дуже ймовірно, що активні спроби ворога «проникнути» якомога глибше у східні та південно-східні частини Лиману невеликими піхотними групами триватимуть й надалі.

Якщо подивитися на Лиманський напрямок ширше (в оперативно-тактичному сенсі), то, на мою суб'єктивну думку, ворог власними активними (у сенсі наступальними) діями на лівому фланзі операційної зони свого УВ «Запад» вирішує своє головне і очевидне завдання – досягнення на широкому фронті найближчих підступів до Слов'янська з північного сходу. Що, за замовчуванням, вимагатиме від нього захоплення Лиману. І, можливо, просування до рубежу Святогірськ-Соснове. Тобто повного захоплення всього північного берега Сіверського Донця (від Святогірська до Закітного).

Однак, якщо ЗСУ все ж зможуть утримати більш-менш великий плацдарм на річці Сіверський Донець у цьому районі, подальші наступальні дії ворога у напрямку Слов'янська, саме з цього напрямку, будуть значно ускладнені.

2. Сіверський (Слов'янський) напрямок

Тут ситуація для ЗСУ продовжує погіршуватися внаслідок досить успішного наступу 3-ї ЗВА ворога, яка діє у цьому напрямку силами своїх 6-ї, 123-ї, 127-ї омсбр, а також частиною сил 85-ї та 88-ї омсбр.

Очевидно, що ЗСУ так й не змогли утримати свої позиції вздовж річки Бахмутка на захід, а також на південь від міста, де ворог досить активно просувається. Внаслідок чого Сіверськ, очевидно, повністю окупований ворогом, і його передові підрозділи змогли вже спромоглися дістатися висот на захід та північний захід від міста, а також до Сіверського крейдяного кар'єру.

Командування російських військ, що діють у цьому напрямку, ймовірно, має досить очевидний намір прорватися (з рубежу Дронівка – Сіверськ) до району Закітне – Різниківка – Каленики – Крива Лука, що суттєво спрощує завдання для сусідньої 25-ї ЗВА, яка діє в напрямку Лиману, на північ від Сіверського Донця. В першу чергу, стосовно її подальшого наступу на сам Лиман.

Також російські війська стали помітно активнішими на південь від Сіверська (у районі між ним і дорогою Слов'янськ-Бахмут). Там ворог за два місяці боїв зумів послідовно зайняти Званівку, Переїзне, Федорівку та Васюківку. І наразі вони мають кілька досить глибоких (тактично) вклинень у систему оборони ЗСУ – на північ від Свято-Покровського та в районі між Федорівкою та Васюківкою.

Втім, станом на 20.12.2025, командування російської 3-ї ЗВА, очевидно, продовжує зосереджувати основні зусилля на північній частині своєї смуги, що прилягає до Сіверського Донця. Зокрема:

Передові підрозділи 127-ї омсбр, ймовірно, нещодавно досягли тактичних успіхів у напрямку Дронівка – Платонівка, зумівши обійти останню з півдня.

6-та та 123-тя омсбр, очевидно, також змогли просунутися у напрямку Сіверськ – Різниківка, але їхні спроби взяти під контроль Свято-Покровське поки що не були успішними, хоча вони таки зуміли вклинитись в оборону ЗСУ на північ від нього.

Очевидно, одним із головних завдань 3-ї ЗВА ворога є максимально глибокий наступ уздовж південного берега Сіверського Донця (тобто від Сіверська й до річки) у західному напрямку. Це виглядає цілком логічно, оскільки дозволяє російському командуванню, у цьому випадку, не лише зосередити на штурмі Лиману максимально можливу кількість сил і засобів цих двох армій УВ «Запад» – 20-ї та 25-ї ЗВА, не відволікаючи їх для блокування позицій ЗСУ вздовж річки, а й забезпечити, за потреби, маневр силами і засобами у смугах усіх трьох армій (3-тя, 20-та та 25-та ЗВА) через річку Сіверський Донець, без необхідності робити це під обстрілом ЗСУ.

В оперативному плані наступ ворога у напрямку Слов'янська, незважаючи на те, що він «певною мірою» відбувається «у лобову» (що саме по собі означало своєчасну організацію достатньо стійкої та підготовленої оборони ЗСУ у цьому напрямку вздовж зручних рубежів і позицій), наразі має найперспективніші шанси на успіх щодо виконання головного оперативного завдання ворога на обох напрямках (Лиманський і Сіверський) – прориву на ближні підступи до Слов'янська.

У цьому сенсі дуже характерна деталь полягає у тому, що ворог під час наступу у напрямку Слов'янська, майже «з ходу», зумів прорвати нібито «своєчасно» підготовлені позиції ЗСУ вздовж річки Бахмутка. Більше того, зробив це не лише в межах самого Сіверська, а й на південь від нього.

Насправді у цьому напрямку ЗСУ вже змушені вирішувати проблему, не стільки щодо самого Сіверська, скільки у пошуку можливостей для подальшого уповільнення наступу ворога, ЗА нього, вздовж південного берега Сіверського Донця, у напрямку Райгородка та Слов'янська.