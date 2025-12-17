«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів

Успішні випробування наземного комплексу Protector

Наприкінці листопада «Українська бронетехніка» провела успішні випробування безпілотного наземного комплексу Protector з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем «Таврія-12,7».

Детально про розвиток лінійки НРК «Protector» розказав Генеральний директор підприємства Владислав Бельбас в інтервʼю Цензор.нет.

«Protector з бойовим модулем – це одна з модифікацій цього НРК. Узагалі він розроблявся нами на запит СБС, як важкий безпілотний логістичний комплекс. Радіус його дії – понад 10 км, що дає можливість керувати ним із безпечної зони. Наш комплекс – це тонна вантажопідʼємності, що робить його доволі унікальним, ледь не єдиним у своїй категорії.

Однією із задач Protector може бути доставка інших, менших, НРК ближче до лінії бойового зіткнення для виконання спеціальних задач. Окрім того, на нього можна встановлювати контр-БпЛА системи лазерної дії, кулеметні дистанційно керовані бойові модулі, інші безпілотники, наприклад, інтерсептори.»

Пояснює Бельбас і перевагу Protector у дальності передачі даних – каналі звʼязку: «У ньому використовуються три дублюючі типи звʼязку. Це якраз і є його сильна сторона, яка робить його унікальним».

