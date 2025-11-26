«Хтось зливає і прослуховує»: помічник Путіна прокоментував скандальні розмови з Віткоффом

Участь Віткоффа в переговорах з Москвою стала сюрпризом навіть для тих, хто пильно стежив за новою американською адміністрацією

Юрій Ушаков заявив, що злиті розмови з представниками США нібито прослуховували «не росіяни», а публікація має на меті зірвати контакти між Москвою та Вашингтоном

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що розмови з представниками США нібито прослуховували не росіяни. Він запевнив, що зміст переговорів зі спецпредставником США Стівом Віткоффом має закритий характер і назвав публікацію спробою зірвати контакти між Москвою та Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Ушаков прокоментував опубліковану стенограму своїх телефонних розмов зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом та радником Путіна Кірілом Дмітрієвим. За його словами, ці контакти відбуваються регулярно, але зміст переговорів він не коментує.

«Я з Віткоффом часто розмовляю, але зміст не коментую. А Дмитрієв… можу з будь-якою людиною говорити по телефону. Чому це когось цікавіть?», – сказав він.

Помічник Путіна зазначив, що публікація розмов має на меті перешкодити «поліпшенню відносин» між РФ і США. «Стосунки зараз вибудовуються, вибудовуються важко, зокрема ось такого роду контактами», – зазначив Ушаков.

Він підтвердив, що наступного тижня Віткофф разом із представниками адміністрації Трампа відвідає Москву. «Я з Віткоффом доволі часто розмовляю, але щодо суті розмов, то вони мають закритий характер, не коментуватиму їх. Та ніхто не повинен коментувати... Хтось зливає, хтось прослуховує. Але не ми», – підсумував Ушаков.

Нагадаємо, що у соціальній мережі X набуває поширення гостра тема, започаткована норвезькою журналісткою Іне Бак Іверсен. Авторка стверджує, що спецпосланник президента США, відомий американський магнат нерухомості Стів Віткофф має набагато глибші та темніші зв'язки з російськими кримінальними та фінансовими структурами, ніж вважалося раніше.

Раніше видання Bloomberg опублікувало дві стенограми розмов російських посадовців. Перша – це розмова Віткоффа з Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня.

Згідно з розшифровкою, Віткофф радив Ушакову, коли саме для Путіна буде краще подзвонити президенту США Дональду Трампу перед приїздом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Вони також разом узгодили, як Москва може «підкинути» Трампу ідею мирного плану з умовних 20 пунктів. Спецпосланець президента США рекомендував, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо сектора Гази та назвав його «людиною миру».

Друга стенограма містила розмову між Ушаковим і директором фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим про можливість передати російський проєкт домовленостей представникам Трампа так, щоб його було подано як американську ініціативу. Дмитрієв вже назвав матеріал Bloomberg «фейком».