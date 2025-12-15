Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Удар по дамбі Печенізького водосховища як доказ брехні Кремля: російського контролю над Куп'янськом не існує

glavcom.ua
Дамба Печенізького водосховища після удару армії РФ
фото: соцмережі

Дії російської армії повністю суперечать власним заявам про «тактичні успіхи»

Удар російських окупаційних військ по дамбі Печенізького водосховища в Харківській області демонструє провал заявлених Кремлем планів про контроль над Куп’янськом і Вовчанськом. 

Руйнування дамби повністю спростовує заяви російського командування про нібито встановлений контроль над низкою населених пунктів Харківської області.

Як то кажуть: «Розумом Росію не зрозуміти». Адже якщо, як стверджує російський диктатор Путін, Куп’янськ або хоча б Вовчанськ перебувають під контролем окупанта, то виникає просте питання: навіщо тоді росіянам знищувати інфраструктуру, що веде до цих же міст. Через дамбу Печенізького озера проходять шляхи, що ведуть і на Куп’янськ, і на Вовчанськ. Якщо окупанти би дійсно контролювали Куп’янськ, то навіщо бити по лініях постачання Сил оборони України, які йдуть якраз в його напрямку? 

Дії російської армії повністю суперечать власним заявам про «тактичні успіхи». Якщо би окупанти дійсно розвивали наступ, дамбу потрібно було би захоплювати та утримувати, адже вона критично важлива для просування вглиб української території. Але замість цього окупанти її руйнують, щоб, на їх думку, мінімізувати українську логістику. Це прямо вказує на відсутність контролю над заявленими районами Харківської області. Додам, що удар по дамбі – не єдиний епізод.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області 7 грудня повідомила, що армія РФ вдарили по мосту поблизу Старого Салтова (приблизно за 16 кілометрів від лінії фронту). Ця атака змусила місцеву владу закрити дорогу Т-2111 Чугуїв-Великий Бурлук поблизу Печеніг та дорогу Т-2104 Харків-Вовчанськ-Чугунівка поблизу Старого Салтова.

Тобто ми бачимо системні спроби противника відрізати район Куп’янська і Вовчанська від постачання.

Як пояснили у пресслужбі 16-го армійського корпусу Збройних сил України, наші оборонці вже знайшли запасні маршрути на випадок пошкодження дамби – тобто росіяни не зможуть порушити логістику ЗСУ. Крім того, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова можлива втрата можливості пересування через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

Натомість противник змушений визнати важке становище своїх штурмових груп на цьому напрямку.

Наразі окупаційні підрозділи у Куп’янську заблоковані. Вони можуть підтримувати логістику тільки за допомогою важких дронів – наземного постачання фактично немає. Це результат успішних дій підрозділів Сил оборони України, які проводять зачистку міста. 

Участь в операції беруть бригада «Хартія», 475-й штурмовий полк «Код 9.2» 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону Головне управління розвідки Міністерства оборони України та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога.

До того ж ситуація для противника ускладнюється і тим, що Сили оборони України зупинили подальше просування до ключового стратегічного об’єкта – залізничної станції «Куп’янськ-Вузловий». Плани російського командування створити широку «буферну зону» від Мілового до Куп’янська і Вовчанська провалилися. І удари по інфраструктурі – найкраще підтвердження їхніх неуспіхів.

Примітно, що російські окупанти з жовтня періодично заявляють про нібито окупацію Куп'янська на Харківщині.

Нагадаю, 20 листопада російський диктатор заявив, що росіянам нібито вдалося заблокувати в Куп'янську до 15 батальйонів ЗСУ. Водночас начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов заявив, що Куп'янськ «звільнений».

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності.

За його словами, «нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп ворога блоковані. Триває зачистка території Куп’янська від російських загарбників, які мають «успіхи» хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність».

12 грудня стало відомо, що Сили оборони здійснили успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області й оточили російське угруповання в місті.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків окупанти армія путін наступ росіяни Харківщина війна

