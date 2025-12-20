Справжня поразка для Путіна

Політичні цілі Путіна від самого початку були зрозумілими

«Ми готові завершити конфлікт мирними засобами на основі принципів, які були викладені мною в червні минулого року в МЗС Російської Федерації», – заявив Путін у п’ятницю.

Нагадаю, про які саме принципи йдеться: «українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської «народних республік», Херсонської і Запорізької областей. Причому звертаю увагу – саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент входження їх в Україну».

Там ще було щось про «дух Анкоріджу», в який кожен вкладає що заманеться, але це вже не принципово. Не виключено, що Стів Віткофф знову неправильно зрозумів, що саме йому кажуть у Кремлі. А отже, активізація мирного процесу може ґрунтуватися на помилковій інформації США про готовність Путіна до компромісів по лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях. Та й російські офіційні особи ніколи не говорили жодного слова про те, що їм «потрібен лише Краматорськ» і що вони готові припинити війну.

Питання, кому належить Краматорськ чи Мелітополь, ніколи не були причинами війни. Політичні цілі Путіна від самого початку були зрозумілими – захоплення України, встановлення маріонеткового режиму та остаточне «вирішення українського питання». Натомість, замість розмов про повне знищення України, дискусії з Путіним зводяться лише до того, кому яке місто має відійти, що жодним чином не стикується з його реальними цілями у цій війні.

Зупинка війни – навіть після повної окупації всієї Донецької області, але без знищення України – для Путіна рівносильна поразці. Саме тому питання оборони країни, захисту й підтримки українських солдатів, збереження життя всіх наших людей залишаються найважливішими для України сьогодні.