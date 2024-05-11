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Після закінчення університету пішов добровольцем на війну. Згадаймо Євгенія Белкіна з Ужгорода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Після закінчення університету пішов добровольцем на війну. Згадаймо Євгенія Белкіна з Ужгорода
Євгеній брав участь у боях на Луганщині, Чернігівщині, Донеччині, у Запорізькій області
колаж: glavcom.ua

Після закінчення вишу Євгеній за власним бажанням вступив до лав Збройних Сил України на строкову службу, потім добровольцем пішов на війну захищати Батьківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Белкіна.

Євгеній Сергійович Белкін народився 8 липня 1998 року в Ужгороді. Навчався у місцевій школі №20, після її закінчення вступив до Ужгородського національного університету на юридичний факультет.

Після закінчення вишу за власним бажанням вступив до лав Збройних Сил України на строкову службу, потім добровольцем пішов на війну захищати Батьківщину.

Євгеній брав участь у боях на Луганщині, Чернігівщині, Донеччині, у Запорізькій області.

Виконуючи бойове завдання, старший навідник міномета Євгеній Белкін загинув 24 квітня 2024 року, залишаючись до кінця вірним військовій присязі.

Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook

Віддати шану Герою 8 травня 2024 року прийшли багато містян, рідні та близькі, однокласники, студентські друзі, міський голова Богдан Андріїв, заступник міського голови Іван Завидняк, військові, повідомляє Ужгородська міська рада. 

Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook

Від головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах ЗСУ.

Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook

Після заупокійної літургії жалобна хода вирушила із набережної Незалежності до Пагорба Слави, де Євгенія Белкіна поховали із військовими почестями.

Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
Прощання із захисником Євгенієм Белкіним, місто Ужгород, 8 травня 2024 року
фото Ужгородська міська рада/Facebook

Поховали Євгенія на Пагорбі Слави в Ужгороді.

У захисника залишилися мама Галина та кохана дівчина Юлія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять смерть війна українці

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