Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії
Вигорання пов'язане з роботою, це стан фізичного або емоційного виснаження, який також включає почуття незадоволеності та втрати особистої ідентичності
фото: depositphotos.com

Після війни у нас будуть тисячі працівників-ветеранів, які вироблятимуть екологічну зелену сталь – операційний директор «Метінвест»

З початком повномасштабного вторгнення найбільша приватна компанія України, «Метінвест» Ріната Ахметова, втратила дві третини оцінної вартості. Два заводи – «Азовсталь» та ММК імені Ілліча – опинилися під окупацією. Попри постійні обстріли та перебої з електроенергією, колектив (майже 60 тис. осіб) працює із повною віддачею – адже вони допомагають ЗСУ та вже створюють програми для адаптації ветеранів, тисячі яких вже чекають у компанії. Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко. 

«Наш досвід стресових змін триває з 2014 року, тож ми певною мірою вже адаптувались. Але такого гуртування, як за останні три роки, я ще не бачив. Ми навчилися підлаштовуватися під блекаути, припинення газопостачання, перебудування логістичних шляхів і ракетні обстріли. Люди з величезною швидкістю ліквідують наслідки. У мирному житті відновлення роботи доменної печі тривало до тижня, зараз – добу-дві», – каже Мироненко.

За його словами, у компанії вже є плани на післявоєнне відновлення. Зараз же фокус на тому, що необхідно працювати, зберігати колектив та залучати нових працівників, адже у «Метінвесту» дуже багато мобілізованих. Це допомагає робітникам убезпечитися від вигоряння.

«Після війни ми матимемо зелену сталь і модернізовані виробництва, які зменшують навантаження на екологію. А зараз ми допомогаємо ЗСУ. Купуємо необхідне бригадам – наприклад, дрони, підвищуємо обороноздатність країни. Налагодили виробництво укриттів, протимінних тралів, захисту для кулеметників. Від цього у працівників горять очі! Один наш співробітник не може служити за віком. Він працює на екскаваторі, риє бліндажі та окопи. Одного разу збив із рушниці ворожий безпілотник», – каже Мироненко.

Після війни, за його словами, «Метінвест» очікує повернення 8 тис. ветеранів, які матимуть унікальний новий досвід, тож потрібно буде створювати новий колектив, який буде сплавом із цивільних і колишніх військових.

«Це трохи інша культура. Але виробнича культура подібна до армійської – у частині дисципліни, відповідальності, ризиків. У США ми вивчали досвід турботи про ветеранів. Використовуватимемо ці знання, але все одно будуватимемо власну систему відносин із ветеранами та колективом, який працював під час бойових дій на підприємствах», – резюмував Мироненко.

Як відомо, «Метінвест» став однією з перших приватних компаній, яка почала розробляти та впроваджувати програми адаптації ветеранів до мирного життя. Компанія створює запроваджує додатковий медичний огляд і психологічну підтримку для вчорашніх бійців, а також створює ветеранські хаби у містах присутності: це дає змогу людям бути собою та спілкуватися з однодумцями.

Крім того, «Метінвест» пропонує перенавчання для тих, хто прагне освоїти нову спеціальність, або не може займатися попередньою роботою через стан здоров’я. Зокрема, ветеранам пропонують безплатне навчання та пільгові умови вступу до університету «Метінвест Політехніка».

Теги: війна Україна українці робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Незалежності України у 2024 році увійшов до переліку найулюбленіших свят укоаїнців
Які три найголовніші свята для українців: результати опитування
8 травня, 12:41
Війська третього піхотного полку французького іноземного легіону в Африці
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
7 травня, 17:33
Окупанти мають чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці
Сирський розповів, на яких напрямках сконцентровані основні ударні сили ворога
6 травня, 15:27
Естонський депутат Крісто Енн Ваґа зібрав своєю поїздкою понад 30 тис. євро для українських військових
Від Таллінна до Києва на велосипеді. Естонський депутат приїхав до України
3 травня, 11:37
Будівництво залізниці окупанти розпочали восени 2023 року
Окупанти запустили перший потяг залізницею, яку будують у Приазов’ї (відео)
2 травня, 18:36
За 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи
Торік кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець
1 травня, 18:48
Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості
Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості
28 квiтня, 08:16
Українська мова, історія та культура потрапили під приціл путінського Кремля
Український дубляж, субтитри… «Какая разніца?»
23 квiтня, 20:07
Генерал Річард Берронс бачить «серйозний ризик» української поразки у 2024 році
Росія може перемогти у війні цьогоріч, зламавши волю українців до продовження боротьби – BBC
17 квiтня, 02:33

Економіка

Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло, – опитування
Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло, – опитування
Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії
Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії
Проєкт закону про експропріацію власності. Федерація роботодавців звернулася до парламенту
Проєкт закону про експропріацію власності. Федерація роботодавців звернулася до парламенту
ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро
ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро
Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці
Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці
Волонтер Чмут: Українська економіка потребує справедливого бронювання
Волонтер Чмут: Українська економіка потребує справедливого бронювання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
513K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
25K
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
15K
Закликала бомбити Кремль: Росія оголосила у розшук правнучку льотчика Валерія Чкалова
13K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
11K
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
4986
Волонтер Чмут: Українська економіка потребує справедливого бронювання

Новини

Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua