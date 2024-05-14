Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії

Вигорання пов'язане з роботою, це стан фізичного або емоційного виснаження, який також включає почуття незадоволеності та втрати особистої ідентичності

Після війни у нас будуть тисячі працівників-ветеранів, які вироблятимуть екологічну зелену сталь – операційний директор «Метінвест»

З початком повномасштабного вторгнення найбільша приватна компанія України, «Метінвест» Ріната Ахметова, втратила дві третини оцінної вартості. Два заводи – «Азовсталь» та ММК імені Ілліча – опинилися під окупацією. Попри постійні обстріли та перебої з електроенергією, колектив (майже 60 тис. осіб) працює із повною віддачею – адже вони допомагають ЗСУ та вже створюють програми для адаптації ветеранів, тисячі яких вже чекають у компанії. Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

«Наш досвід стресових змін триває з 2014 року, тож ми певною мірою вже адаптувались. Але такого гуртування, як за останні три роки, я ще не бачив. Ми навчилися підлаштовуватися під блекаути, припинення газопостачання, перебудування логістичних шляхів і ракетні обстріли. Люди з величезною швидкістю ліквідують наслідки. У мирному житті відновлення роботи доменної печі тривало до тижня, зараз – добу-дві», – каже Мироненко.

За його словами, у компанії вже є плани на післявоєнне відновлення. Зараз же фокус на тому, що необхідно працювати, зберігати колектив та залучати нових працівників, адже у «Метінвесту» дуже багато мобілізованих. Це допомагає робітникам убезпечитися від вигоряння.

«Після війни ми матимемо зелену сталь і модернізовані виробництва, які зменшують навантаження на екологію. А зараз ми допомогаємо ЗСУ. Купуємо необхідне бригадам – наприклад, дрони, підвищуємо обороноздатність країни. Налагодили виробництво укриттів, протимінних тралів, захисту для кулеметників. Від цього у працівників горять очі! Один наш співробітник не може служити за віком. Він працює на екскаваторі, риє бліндажі та окопи. Одного разу збив із рушниці ворожий безпілотник», – каже Мироненко.

Після війни, за його словами, «Метінвест» очікує повернення 8 тис. ветеранів, які матимуть унікальний новий досвід, тож потрібно буде створювати новий колектив, який буде сплавом із цивільних і колишніх військових.

«Це трохи інша культура. Але виробнича культура подібна до армійської – у частині дисципліни, відповідальності, ризиків. У США ми вивчали досвід турботи про ветеранів. Використовуватимемо ці знання, але все одно будуватимемо власну систему відносин із ветеранами та колективом, який працював під час бойових дій на підприємствах», – резюмував Мироненко.

Як відомо, «Метінвест» став однією з перших приватних компаній, яка почала розробляти та впроваджувати програми адаптації ветеранів до мирного життя. Компанія створює запроваджує додатковий медичний огляд і психологічну підтримку для вчорашніх бійців, а також створює ветеранські хаби у містах присутності: це дає змогу людям бути собою та спілкуватися з однодумцями.

Крім того, «Метінвест» пропонує перенавчання для тих, хто прагне освоїти нову спеціальність, або не може займатися попередньою роботою через стан здоров’я. Зокрема, ветеранам пропонують безплатне навчання та пільгові умови вступу до університету «Метінвест Політехніка».