Чому РФ має припинити своє існування

Розпад російської імперії неминучий

Доки на Заході є ті, хто хотів би стримати Російську імперію від розпаду, Путін і його поплічники регулярно дають зрозуміти, що остерігаються розвалу РФ. Це постійно звучить у їхніх промовах і видно у діях.

Замість того, щоб вважати, що для глобальної безпеки краще зберегти РФ, західні партнери мали б працювати над тим, як діяти, коли Російська імперія впаде.

Місія українських політиків, експертів та активістів доводити вільному світу, що Російська імперія має припинити своє існування, не може і не зможе існувати.

Російська імперія має припинити своє існування, бо корінні поневолені народи на території РФ перебувають під подвійною дискримінацією: з боку Москви і з боку міжнародного співтовариства. З боку міжнародного співтовариства через те, що світ, який у другій половині ХХ ст. визнав право десятків колишніх європейських колоній на незалежність, не визнає такого ж права на свободу за корінними і досі поневоленими народами Російської імперії. Ці народи заслуговують на такий самий шанс і міжнародну підтримку цього процесу за ради рівних прав.

Російська імперія не може існувати надалі, бо якщо з цієї війни вона вийде цілісною, то це неодмінно зумовить як посилення внутрішнього репресивного режиму, так і зростання її агресивності назовні. Ідеологи московської імперії не приховують, що для свого збереження вона повинна мобілізуватися внутрішньо за рахунок постійної агресивної зовнішньої політики. Тобто Російська імперія залишиться найбільшим генератором міжнародної напруги, яка штовхатиме світ до нових конфліктів і війн.

Російська імперія не зможе довго існувати, бо повторить долю такого ж штучно зібраного попередника – СССР. Союз несподівано для багатьох на Заході впав, хоча мав значно більшу ресурсну основу, ніж сьогоднішня Росія. Це по-перше. По-друге, глобалізація працює проти надзвичайно залежної від зовнішнього світу імперії і на користь поневоленим нею корінним народам. Совєтський Союз і його населення могли існувати відірвано від інших і мінімально залежати від контактів з ними. Цього сучасна Росія не зможе собі дозволити, через величезну кількість залежностей. У часи СССР не було таких засобів масової комунікації, як зараз. Інформація швидше і безперешкодніше передається. Усе це означає більшу вразливість імперії. По-третє, державна машина Союзу була набагато більш дисциплінованою і значно менш корумпованою. Для підтримки режиму сьогодні Москва змушена значно більше ділитися монополією на насильство з місцевими елітами, ніж це було за Союзу. Інакше воно не зможе працювати у суперкорумпованій державі. Такі повноваження місцевих князьків закладають основу для дезінтеграції у майбутньому.

Це лише загальна канва обґрунтування, чому Російська імперія розпадеться. В її конструкції сотні етнічних, релігійних, соціальних, економічних, інфраструктурних, регіональних протиріч, які поки є деактивованими лише завдяки насильству і свавіллю правлячого режиму. Все, що тримається на жорсткому примусі, приречене зруйнуватися.