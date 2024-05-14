Саміт миру. Шольц поділився очікуваннями стосовно переговорів між Україною та РФ

На саміті миру навіть не планують вести переговори про кінець війни в Україні

На конференції у Швейцарії в червні не досягнуть прориву щодо війни Росії в Україні. Як повідомляє DW, саме таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Ні в кого не має бути надмірних очікувань», – вважає глава німецького уряду. – «Ми не ведемо переговорів про кінець війни. В найкращому випадку на зустрічі у Бюргенштоці буде покладено початок процесу, який може привести до прямих перемовин між Україною та РФ».

За словами канцлера, на саміті обговорюватимуть безпеку атомних електростанцій в Україні під час війни, експорт зерна, обмін полоненими й заборону ядерної зброї. Все це теми зовнішньої політики, які не стосуються бойових дій безпосередньо.

Варто додати, що Шольц висловив розчарування через відсутність бажаної реакції європейців після його заклику збільшити постачання зброї Україні. «На жаль, ще недостатньо тих, хто наслідував приклад Німеччини», – заявив він.

Глобальний «саміт миру» щодо України відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток, розташованому поблизу Люцерна. Очікується, що в конференції візьмуть участь 80-100 країн. Зустріч на найвищому рівні має нагадувати за форматом чотири попередні конференції з мирного врегулювання в Україні, які 2023 року відбулися в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті, а 14 січня 2024 року – у Давосі.

Україна в листопаді 2022 року презентувала свою формулу миру, яка містить 10 пунктів. Одним із головних її положень є виведення російських військ з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів.