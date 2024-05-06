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ISW: Україна повинна швидше перехопити ініціативу на полі бою

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW: Україна повинна швидше перехопити ініціативу на полі бою
Аналітики: будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою
фото з відкритих джерел

ISW наголошує, що Росія отримає багато переваг, якщо матиме ініціативу в 2024 році на своєму боці

Україні варто якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою в поточному році, після отримання військової допомоги США. Про це йдеться у звіті від Інституту вивчення війни (ISW)

Офіційні особи США повідомляють про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році, хоча ISW продовжує вважати, що Україні слід якомога швидше перехопити ініціативу на полі бою, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.

Видання FT повідомило 5 травня, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує провести контрнаступальну операцію з метою повернення окупованої Росією української території у 2025 році після того, як військова допомога США призупинить подальше просування російських військ у 2024 році. Він додав, що військова допомога США не «миттєво клацне перемикач» у ситуації на полі бою в Україні.

На думку Саллівана, військова допомога США дозволить українським військам «утримувати лінію фронту» і протистояти російським атакам протягом решти 2024 року.

Проте ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів і почали мати відчутний вплив на полі бою, і що прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

«Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні», – зазначають у звіті.

Аналітики підсумовують, що будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, головною метою Росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Те, що Росія планує окупувати всі території Донеччини та Луганщини, підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times. Крім того, за його словами, росіяни спробують окупувати й Запорізьку область, а також Харків і Суми.

До слова, РФ оголосила в розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та експрезидента Петра Порошенка, щоб встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах. Також таке рішення країни-агресорки, ймовірно, є частиною операції «Майдан-3». Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: Харків росіяни радник розшук боєприпаси Україна путін зброя росія військова допомога

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