Хто там вважав, що Східна Європа – це периферія західної цивілізації?! Саме тут може статися головне

Лукашенко прямим текстом заявив московським журналістам, що Росія точно втрутиться у ситуацію, якщо на польсько-білоруському кордоні щось станеться. А «щось» статися може запросто. Це ж не проблема. Особливо в цій ситуації. І ми ж розуміємо, що ця заява була адресована не росіянам.

Москва накопичила сили не лише на кордоні з Україною. На територію Білорусі вони готові у будь-який момент зайти зі Смоленщини. Приготування вже ведуться. І відбудеться це в момент – у рамках співпраці союзних держав.

Тоді виникнуть нові обставини не лише для України, Польщі та Литви, але й для НАТО, а значить, для США.

Що ж, досить спати. Хай нарешті усі прокидаються. Світовий баланс сил хитається. Хто там вважав, що Східна Європа – це периферія західної цивілізації?! Саме тут може статися головне.

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Джерело: блог Михайла Басараба

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