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    Думки вголос

    Москва накопичила сили не лише на кордоні з Україною

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Світовий баланс сил хитається. Поляки це вже відчули - Москва накопичила сили не лише на кордоні з Україною
    Світовий баланс сил хитається. Поляки це вже відчули
    фото: Z Obiektywem Obok Munduru

    Хто там вважав, що Східна Європа – це периферія західної цивілізації?! Саме тут може статися головне

    Лукашенко прямим текстом заявив московським журналістам, що Росія точно втрутиться у ситуацію, якщо на польсько-білоруському кордоні щось станеться. А «щось» статися може запросто. Це ж не проблема. Особливо в цій ситуації. І ми ж розуміємо, що ця заява була адресована не росіянам.

    Москва накопичила сили не лише на кордоні з Україною. На територію Білорусі вони готові у будь-який момент зайти зі Смоленщини. Приготування вже ведуться. І відбудеться це в момент – у рамках співпраці союзних держав.

    Тоді виникнуть нові обставини не лише для України, Польщі та Литви, але й для НАТО, а значить, для США.

    Що ж, досить спати. Хай нарешті усі прокидаються. Світовий баланс сил хитається. Хто там вважав, що Східна Європа – це периферія західної цивілізації?! Саме тут може статися головне.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія США НАТО Європа
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    Москва накопичила сили не лише на кордоні з Україною