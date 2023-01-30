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Михайло Басараб політолог, активіст Руху опору капітуляції

Плач за російською мовою триває

glavcom.ua
Українська мова виявилась потужною зброєю проти окупантів
фото з відкритих джерел

Варто пояснити, чому мовне питання – це про життя кожного з нас

Запам‘ятайте, російська мова в Україні – це привід для Росії постійно зазіхати на нашу територію і кожного з нас. Завжди, аж доки московити будуть спроможні це робити. Вони вважають, що якщо ми розмовляємо російською, то ми їхня власність.

Російська мова для них – це засіб м’якої окупації нас через музику, кіно, медіа і все інше, з чим сюди приходить вплив на нашу масову свідомість.

Врешті-решт, це ж їхня проблема, що вони зробили свою мову зброєю. А якщо це зброя, від неї треба захищатися.

Тож чим більшим тут буде російськомовний простір, тим слабшими будемо ми. Нас змусили так мислити і діяти.

Хочеш жити у безпечній Україні, намагайся зробити так, щоб російської ставало менше. Від цього залежить твоє життя.

Питання іноземної мови на твоїй території має для тебе і суто споживацький вимір. Прагни, щоб окрім державної, на твоїй землі зазнавали поширення мови тих країн, у яких тобі комфортно жити і мандрувати. Бо мова – це не лише засіб спілкування, а й засіб проникнення етики, естетики, освіти, способу життя, благ.

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Джерело
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Теги: війна росія мова зброя

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Михайло Басараб

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