Чому Україна та війна на Донбасі не є серед зовнішньополітичних пріоритетів США

Пост-майданна «еліта» та «найбоєздатніша армія Європи» США не повною мірою влаштовують, тому інвестувати ресурси в цей балаган ніхто не поспішає

Дуже просто. По-перше, зараз протистояння між США та РФ успішно розгортається на кількох фронтах, як методами стратегії непрямих дій, так і нарощування військового потенціалу: 1) внутрішньополітичний фронт США, де тема втручання РФ у проведення президентських та конгресових виборів є корисним інструментом політичного тиску на опонентів; 2) Сирія;

Пост-майданна «еліта» та «найбоєздатніша армія Європи» США не повною мірою влаштовують, тому інвестувати ресурси в цей балаган ніхто не поспішає

Дуже просто. По-перше, зараз протистояння між США та РФ успішно розгортається на кількох фронтах, як методами стратегії непрямих дій, так і нарощування військового потенціалу:

1) внутрішньополітичний фронт США, де тема втручання РФ у проведення президентських та конгресових виборів є корисним інструментом політичного тиску на опонентів;

2) Сирія;

3) Північна Корея

4) Східна Європа (Польща і Балтія);

5) Афганістан;

6) ядерна гонка озброєнь.

На кожному з цих фронтів у США є зрозумілі цілі, ефективні інструменти боротьби, надійні партнерства.

Очевидно, пост-майданна «еліта» та «найбоєздатніша армія Європи» їх не повною мірою влаштовують, тому інвестувати ресурси в цей балаган ніхто не поспішає.

По-друге, сучасна адміністрація у Вашингтоні не має свого «смотрящого» за українською проблематикою. З попередньою злочинною та наступною незлочинною владою успішно справлявся віце-президент Джозеф Байден (син якого працює в газовій компанії Злочевського).

А в теперішнього віце-президента США Майкла Пенса немає ні сина-бізнесмена, ні бізнесових інтересів. Він - політик, працює за ідею. Йому жуліки нецікаві.

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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