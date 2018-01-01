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    Думки вголос

    Чому Україна та війна на Донбасі не є серед зовнішньополітичних пріоритетів США

    Пост-майданна «еліта» та «найбоєздатніша армія Європи» США не повною мірою влаштовують, тому інвестувати ресурси в цей балаган ніхто не поспішає
    Дуже просто. По-перше, зараз протистояння між США та РФ успішно розгортається на кількох фронтах, як методами стратегії непрямих дій, так і нарощування військового потенціалу: 1) внутрішньополітичний фронт США, де тема втручання РФ у проведення президентських та конгресових виборів є корисним інструментом політичного тиску на опонентів; 2) Сирія;
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 19:14
    • Розсилка

    Пост-майданна «еліта» та «найбоєздатніша армія Європи» США не повною мірою влаштовують, тому інвестувати ресурси в цей балаган ніхто не поспішає

    Дуже просто. По-перше, зараз протистояння між США та РФ успішно розгортається на кількох фронтах, як методами стратегії непрямих дій, так і нарощування військового потенціалу:

    1) внутрішньополітичний фронт США, де тема втручання РФ у проведення президентських та конгресових виборів є корисним інструментом політичного тиску на опонентів;
    2) Сирія;
    3) Північна Корея
    4) Східна Європа (Польща і Балтія);
    5) Афганістан;
    6) ядерна гонка озброєнь.

    На кожному з цих фронтів у США є зрозумілі цілі, ефективні інструменти боротьби, надійні партнерства.

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    Очевидно, пост-майданна «еліта» та «найбоєздатніша армія Європи» їх не повною мірою влаштовують, тому інвестувати ресурси в цей балаган ніхто не поспішає.

    По-друге, сучасна адміністрація у Вашингтоні не має свого «смотрящого» за українською проблематикою. З попередньою злочинною та наступною незлочинною владою успішно справлявся віце-президент Джозеф Байден (син якого працює в газовій компанії Злочевського).

    А в теперішнього віце-президента США Майкла Пенса немає ні сина-бізнесмена, ні бізнесових інтересів. Він - політик, працює за ідею. Йому жуліки нецікаві.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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