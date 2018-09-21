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    Думки вголос

    Чому я не піду на BookForum («форум видавців»)

    • Юрій Михальчишин
    • Розсилка
    Форум видавців - Чому я не піду на BookForum («форум видавців»)
    Фото: zik.ua
    Форум видавців

    Я не піду на «BookForum» (в дівоцтві «Форум видавців») – організатори сказали моїм приятелям, які фінансово підтримують захід та просили мене зробити презентацію, що Михальчишин то є нацизм

    Я не куплю ані дрантивого листочка в книгарні «Є», бо коли інші друзі просили мене провести лекцію про інформаційні операції та гібридну війну, їм там сказали, що у них немає вільного приміщення, бо все розписано. На місяць. Рік. Два. Бо Михальчишин то є нацизм.

    Та мені начхати, що вони там собі думають.

    Ковточок Гемінґвея. Ковточок Ремарка. Ковточок Стріндберга, Франса, Кроніна, Селінджера, Дос Пассоса, Пенн-Воррена, Голдінга, Толкіна, Стейнбека, Орвелла, Кестнера і Гакслі.

    А тоді кухлями, келихами та трилітровими дзбанками всі інші 1488 книг.

    І ще одну, найважливішу, коли всі монологи стануть діалогами.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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