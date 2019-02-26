  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Михальчишин

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Львов говоріт по русскі». П'ять років тому у Львові стартувала мегапатріотична акція

    • Юрій Михальчишин
    • Розсилка

    Великі роковини

    П'ять років тому, 26 лютого, у Львові стартувала мегапатріотична акція «Львов говоріт по русскі», яка полягала в тому, що упродовж дня слід було демонстративно розмовляти російською мовою, протестуючи проти таких, як я.

    Ініціаторами акції стали радіоведучий Володимир Беглов та очільниця управління культури міської ради Ірина Подоляк, тепер нардеп від партії «Самопоміч».

    Акцію підтримали: міський голова м. Львова Андрій Садовий, діджеї радіостанції «Львівська хвиля» Андрій Великий та Володимир Лучишин, ведуча новин на каналі ТСН Юлія Бориско, головний редактор «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка, десятки «журналістів» та «громадських активістів».

    В «українському» «католицькому» «університеті» 26 лютого 2014 року заняття провели російською.

    В нормальній країні оперативна кваліфікація цього комплексу заходів з дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дезорганізуючого впливу на свідомість громадян отримала б чітку оцінку.

    Але сталось інакше. Не забувайте про це, коли обурюватиметеся на кухнях за кухлем пива з приводу появи чергового окупаційного бренду у Львові, засиллям чужинців і всього чужинського, не поширюйте міфологеми про «понаєхавших» «сєпарів».

    Всі думали, що ми про це забули. Цілком даремно, друзі. Адже ми ніколи не жартуємо--для цього у нас немає часу.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ