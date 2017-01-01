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    Думки вголос

    Ностальгійний спогад про львівських Бонні й Клайда

    Дискотеки «Королева ночі» на вулиці Хоткевича, «Наутілус» в будинку культури заводу ЛОРТА, «Арлєкіно» на Городоцькій, «Шалений світ» на Личаківській, «Сальвадор Далі» на Левандівці, «Пікассо» і «Сафарі» на Зеленій.
    В «Сафарі» інколи не ризикували заходити навіть справжні бандити. Тут могли зняти шкірянку і вломити навіть професійним спортсменам-єдиноборцям чи крутим рекетирам. Один з постійних відвідувачів, Артур Сушко разом зі своєю дівчиною Оксаною розстріляв двох УБОЗівців на Кривчицях, коли його спробували затримати. Але це буде пізніше, у
    • Юрій Михальчишин
    • 21 Грудня, 06:47
    • Розсилка
    Львів
    Львів

    Дискотеки «Королева ночі» на вулиці Хоткевича, «Наутілус» в будинку культури заводу ЛОРТА, «Арлєкіно» на Городоцькій, «Шалений світ» на Личаківській, «Сальвадор Далі» на Левандівці, «Пікассо» і «Сафарі» на Зеленій.

    В «Сафарі» інколи не ризикували заходити навіть справжні бандити. Тут могли зняти шкірянку і вломити навіть професійним спортсменам-єдиноборцям чи крутим рекетирам. Один з постійних відвідувачів, Артур Сушко разом зі своєю дівчиною Оксаною розстріляв двох УБОЗівців на Кривчицях, коли його спробували затримати.

    Але це буде пізніше, у 2003 році. А тоді, в брутально-ванільну історію львівських Бонні й Клайда вписувались тільки перші рядки на перших сторінках: він – активіст Соціал-національної партії України і лідер відмороженої бригади чисельністю в 25-30 багнетів, вона – вчителька української літератури за фахом, обоє з району вулиці Шафарика, де можна знімати кіно про бразильські фавели. Попереду фотосети в окулярах а-ля Джон Рембо і блакитних джинсах, тоновані БМВ, ТТ і «Беретти» за поясом і кілька десятків епізодів розбоїв та вимагання по трьох областях Західної України…

    …Чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лапінський випадково затриманий золочівськими даїшниками за перевищення швидкості, а потім йому успішно навішали незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, грабежі та розбої, тренувався в клубі «Шкіряна рукавичка», де працював тренером його старший брат, у якого займалися і мої товариші.

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    …Червоні стільчики під парасольками на проспекті Свободи і «7 Up» з пластикових склянок, морозиво зі смаком манго та ківі в модній «Короні» або ж вершкове з родзинками і горіхами у радянських «Сніжинці « чи «Пінгвіні». Кав’ярня «Кастелярі» на площі Митній, «Квітка» на площі Ринок, на Дорошенка – «Львівська брама», «Львів’янка» та «Крапка», на Січових стрільців – «Тиверія», на Листопадового Чину – «Каприз», на Театральній – «Ескалібур», на Грушевського – «Дежавю», бістро «Б-317» на Костюшка.

    Нині таких атмосферних закладів не знайдеш, суцільний симулякр якийсь.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Львів
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