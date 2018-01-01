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    Думки вголос

    Під час «холодної війни» такого не було: що у США робили керівники російських спецслужб?

    Під час «холодної війни» таких посиденьок ніхто собі не дозволяв проводити. Могли не зрозуміти люди
    Прикметно, як «українські» «засоби масової інформації» навіть не зробили спробу проаналізувати та пояснити, що робили тиждень тому у Вашингтоні Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, Начальник ГРУ Генштабу ЗС РФ Ігор Коробов та Директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Наришкін, взагалі-то, включений до списку
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 17:16
    • Розсилка
    Росія та США
    Росія та США

    Під час «холодної війни» таких посиденьок ніхто собі не дозволяв проводити. Могли не зрозуміти люди

    Прикметно, як «українські» «засоби масової інформації» навіть не зробили спробу проаналізувати та пояснити, що робили тиждень тому у Вашингтоні Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, Начальник ГРУ Генштабу ЗС РФ Ігор Коробов та Директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

    Наришкін, взагалі-то, включений до списку страшних-престрашних американських санкцій, і мав би сидіти вдома.

    А зустрічались ці добродії з Директором ЦРУ Майком Помпео.

    Нам щось чешуть про «нову холодну війну», але під час Холодної війни таких посиденьок ніхто собі не дозволяв проводити. Могли не зрозуміти люди.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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