Реформа СБУ і пропозиції європейських «фахівців»

далеко не фанат теперішнього керівництва Служби безпеки України (хоча за посадами туди входять і люди, яких вважаю своїми бойовими товаришами та друзями), але це перебір.

Служба безпеки України не співпрацює з Консультативною місією ЄС (КМЄС) щодо своєї реформи. Про це заявив глава місії Кястутіс Ланчінкас. Він зазначив, що КМЄС не веде роботи з СБУ через відсутність концепції реформи Служби безпеки. «Немає концепції – немає і роботи», – сказав Ланчінкас. Наскільки я собі пригадую,

далеко не фанат теперішнього керівництва Служби безпеки України (хоча за посадами туди входять і люди, яких вважаю своїми бойовими товаришами та друзями), але це перебір.

Служба безпеки України не співпрацює з Консультативною місією ЄС (КМЄС) щодо своєї реформи. Про це заявив глава місії Кястутіс Ланчінкас.

Він зазначив, що КМЄС не веде роботи з СБУ через відсутність концепції реформи Служби безпеки.

«Немає концепції – немає і роботи», – сказав Ланчінкас.

Наскільки я собі пригадую, розпочали свої пропозиції європейські «фахівці» з... гендерної проблематики.

Контррозвідку і антитерор трансгендерами і ЛГБТ-активістами підсилювати нам тут не треба, самі в себе в Брюсселях то робіть.

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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