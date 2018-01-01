Реформа СБУ і пропозиції європейських «фахівців»
- Сьогодні, 06:55
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Розсилка
далеко не фанат теперішнього керівництва Служби безпеки України (хоча за посадами туди входять і люди, яких вважаю своїми бойовими товаришами та друзями), але це перебір.
Служба безпеки України не співпрацює з Консультативною місією ЄС (КМЄС) щодо своєї реформи. Про це заявив глава місії Кястутіс Ланчінкас.
Він зазначив, що КМЄС не веде роботи з СБУ через відсутність концепції реформи Служби безпеки.
«Немає концепції – немає і роботи», – сказав Ланчінкас.
Наскільки я собі пригадую, розпочали свої пропозиції європейські «фахівці» з... гендерної проблематики.
Контррозвідку і антитерор трансгендерами і ЛГБТ-активістами підсилювати нам тут не треба, самі в себе в Брюсселях то робіть.
Джерело: блог Юрія Михальчишина