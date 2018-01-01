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    Думки вголос

    Реформа СБУ і пропозиції європейських «фахівців»

    далеко не фанат теперішнього керівництва Служби безпеки України (хоча за посадами туди входять і люди, яких вважаю своїми бойовими товаришами та друзями), але це перебір.
    Служба безпеки України не співпрацює з Консультативною місією ЄС (КМЄС) щодо своєї реформи. Про це заявив глава місії Кястутіс Ланчінкас. Він зазначив, що КМЄС не веде роботи з СБУ через відсутність концепції реформи Служби безпеки. «Немає концепції – немає і роботи», – сказав Ланчінкас. Наскільки я собі пригадую,
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 06:55
    • Розсилка

    далеко не фанат теперішнього керівництва Служби безпеки України (хоча за посадами туди входять і люди, яких вважаю своїми бойовими товаришами та друзями), але це перебір.

    Служба безпеки України не співпрацює з Консультативною місією ЄС (КМЄС) щодо своєї реформи. Про це заявив глава місії Кястутіс Ланчінкас.

    Він зазначив, що КМЄС не веде роботи з СБУ через відсутність концепції реформи Служби безпеки.

    «Немає концепції – немає і роботи», – сказав Ланчінкас.

    Наскільки я собі пригадую, розпочали свої пропозиції європейські «фахівці» з... гендерної проблематики.

    Контррозвідку і антитерор трансгендерами і ЛГБТ-активістами підсилювати нам тут не треба, самі в себе в Брюсселях то робіть.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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