США вводить санкції проти України
- Сьогодні, 07:17
-
Розсилка
Санкції – це елементи правової норми, що встановлюють невигідні наслідки
Так от, кілька днів тому в США заявили, що через 120 днів запровадять проти України санкції, призупинивши безмитний режим з Україною щодо низки товарів (вилучивши Україну з переліку учасників генеральної системи преференцій) за порушення у нас захисту прав інтелектуальної власності.
Україна експортує в США переважно чорні метали та вироби з чорних металів, вузьку номенклатуру устаткування та оптики, трохи руди та--МЕД! У 2017 році наш експорт туди зріс майже вдвічі.
Чомусь це пройшло тишком-нишком у ЗМІ (у них вже «різдвяні» канікули), і жоден дипломат не заспівав пісеньку про Путіна та не станцював чечотку.
Джерело: zik.ua