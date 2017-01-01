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    Думки вголос

    США вводить санкції проти України

    Санкції – це елементи правової норми, що встановлюють невигідні наслідки
    Так от, кілька днів тому в США заявили, що через 120 днів запровадять проти України санкції, призупинивши безмитний режим з Україною щодо низки товарів (вилучивши Україну з переліку учасників генеральної системи преференцій) за порушення у нас захисту прав інтелектуальної власності. Україна експортує в США переважно чорні метали та вироби з чорних
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 07:17
    • Розсилка

    Санкції – це елементи правової норми, що встановлюють невигідні наслідки

    Так от, кілька днів тому в США заявили, що через 120 днів запровадять проти України санкції, призупинивши безмитний режим з Україною щодо низки товарів (вилучивши Україну з переліку учасників генеральної системи преференцій) за порушення у нас захисту прав інтелектуальної власності.

    Україна експортує в США переважно чорні метали та вироби з чорних металів, вузьку номенклатуру устаткування та оптики, трохи руди та--МЕД! У 2017 році наш експорт туди зріс майже вдвічі.

    Чомусь це пройшло тишком-нишком у ЗМІ (у них вже «різдвяні» канікули), і жоден дипломат не заспівав пісеньку про Путіна та не станцював чечотку.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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