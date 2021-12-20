Люди, які доводять, що не існує нічого неможливого

Родина Свічинських зробила неймовірне

Людина яка надихала мене (і, напевне, багатьох з вас) в цьому році. Батько маленького Дмитрика Свічинського, який зміг зібрати більше двох мільйонів доларів для порятунку свого сина, якому діагностувала СМА, за 80 днів. Дякую Віталій Свічинський за те що на прикладі власної родини довів, що не існує нічого неможливого. І дякую що продовжуєш це доводити.

В цьому році ви, напевне, неодноразово чули цю абревіатуру – СМА. Спінальна м’язова атрофія. Це рідкісна генетична хвороба яка призводить до атрофії м‘язів і може призвести до ранньої смерті.

Також ви, напевне, чули про неймовірну родину з Одеси. Родина Свічинських Віталій, Марія, маленький Дмитрик, якому діагностували спинальну м’язову атрофію в три місяці, мали зібрати за три місяці більше двох мільйонів доларів на один укол для свого сина.

Родина Свічинських зробила неймовірне. Вони почали збирати ці кошти. І зібрали.

Історія родини Свічинських багатьох надихнула.

Але, як мені здається, найголовніше це те що родина Свічинських звернулась до суспільства про допомогу і суспільство продемонструвало, що це виклик і питання не лише однієї родини.

І знаєте що? Після вирішення цього питання родина Свічинських не зупинилася. Вони перейменували сторінку на фейсбуці відому всім нам «Діма ми встигнемо» на «Діти ми встигнемо».

І тепер батько Дмитрика Віталій та волонтери витрачають час свого життя для того щоб поділитись своєю перемогою з іншими людьми зі СМА. Для того щоб інші родини відчували що це не лише їх біль та виклик. Що це біль і виклик суспільства і держави. Вони вже провели безліч зустрічей на різних рівнях для того щоб залучити державу якомога активніше у цей процес. Вони змінюють відношення держави до пацієнтів зі сма. Вони привертають увагу до пацієнтів. Це дуже кропітка і ресурсна діяльність.

Зрештою вони витрачають час свого життя на те щоб час для життя отримали інші.

Джерело: блог Михайла Ткача

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