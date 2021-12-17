Чи зможуть українці витрати «ковідну тисячу»?

Навіть якщо вона реальна, від неї лишається здача, вона ж решта

Роздуми дилетанта про ковідну тисячу. Але цей дилетант таки має справу з веденням фінансових операцій.

Досвід підказує: дуже складно витратити одну тисячу гривень під обріз.

Під нуль.

Навіть якщо вона реальна, від неї лишається здача, вона ж решта. Хіба якась послуга коштує рівно тисячу. Або два квитки на балет по 500 гривень. Коротше, у восьми випадках із десяти напевно лишиться від однієї до десяти гривень. З копійками навіть. Які – увага! – вже списані.

Проте – увага! – мають кудись за якійсь час повернутися. Так само, як невикористані гроші. Які – увага! – теж списані. Тобто, за умовну здачу звітувати не треба. Якщо ще й на темі сидить хтось із родичів прибиральниці Студії Квартал.

Отже, в сухому залишку ці копієчки до копієчки прилипнуть до чиїхось рук. І це ну точно не руки бариг свинарчуків. Схема така сама, як із кульочками по 12 копійок, за які вже один раз заплатили.

Джерело: блог Андрія Кокотюхи

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