Чи зможуть українці витрати «ковідну тисячу»?
Навіть якщо вона реальна, від неї лишається здача, вона ж решта
Роздуми дилетанта про ковідну тисячу. Але цей дилетант таки має справу з веденням фінансових операцій.
Досвід підказує: дуже складно витратити одну тисячу гривень під обріз.
Під нуль.
Навіть якщо вона реальна, від неї лишається здача, вона ж решта. Хіба якась послуга коштує рівно тисячу. Або два квитки на балет по 500 гривень. Коротше, у восьми випадках із десяти напевно лишиться від однієї до десяти гривень. З копійками навіть. Які – увага! – вже списані.
Проте – увага! – мають кудись за якійсь час повернутися. Так само, як невикористані гроші. Які – увага! – теж списані. Тобто, за умовну здачу звітувати не треба. Якщо ще й на темі сидить хтось із родичів прибиральниці Студії Квартал.
Отже, в сухому залишку ці копієчки до копієчки прилипнуть до чиїхось рук. І це ну точно не руки бариг свинарчуків. Схема така сама, як із кульочками по 12 копійок, за які вже один раз заплатили.
- Напередодні глава Нацбанку оцінив інфляційні ризики від тисячі Зеленського.
- До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.
- Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. Сьогодні, 16 грудня, «Дія» оновила сертифікат для авторизації.
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Джерело: блог Андрія Кокотюхи