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    Думки вголос

    Чи зможуть українці витрати «ковідну тисячу»?

    • Андрій Кокотюха

      Письменник-белетрист

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    Перший банк вже почав виплачувати тисячу гривень вакцинованим - Чи зможуть українці витрати «ковідну тисячу»?
    Перший банк вже почав виплачувати тисячу гривень вакцинованим
    фото: Дія

    Навіть якщо вона реальна, від неї лишається здача, вона ж решта

    Роздуми дилетанта про ковідну тисячу. Але цей дилетант таки має справу з веденням фінансових операцій.

    Досвід підказує: дуже складно витратити одну тисячу гривень під обріз.

    Під нуль.

    Навіть якщо вона реальна, від неї лишається здача, вона ж решта. Хіба якась послуга коштує рівно тисячу. Або два квитки на балет по 500 гривень. Коротше, у восьми випадках із десяти напевно лишиться від однієї до десяти гривень. З копійками навіть. Якіувага!вже списані.

    Протеувага!мають кудись за якійсь час повернутися. Так само, як невикористані гроші. Якіувага!теж списані. Тобто, за умовну здачу звітувати не треба. Якщо ще й на темі сидить хтось із родичів прибиральниці Студії Квартал.

    Отже, в сухому залишку ці копієчки до копієчки прилипнуть до чиїхось рук. І це ну точно не руки бариг свинарчуків. Схема така сама, як із кульочками по 12 копійок, за які вже один раз заплатили.

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    Джерело: блог Андрія Кокотюхи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: книги гроші українці ліки балет
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    Чи зможуть українці витрати «ковідну тисячу»?