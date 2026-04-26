Чорнобиль: катастрофа, що добила СРСР

Трагедія на Чорнобильській АЕС стала остаточним пострілом в імперію СРСР

40 років від вибуху на Чорнобильській АЕС. Екстремальні ситуації проявляють людей. Хтось кинувся тушити пожежу, рятувати людей, а хтось і далі готував велогонку миру і першотравневу демонстрацію. Був тоді у Києві студентом першокурсником, пам'ятаю.

Ця криза стала початком кінця Радянського Союзу. Бо радянська система показала повну неефективність. Нам дуже поталанило тоді через те, що катастрофа ця хоча і прогриміла на весь світ – забрала життя не у мільйонів. Кількість жертв не була великою. І це чудо.

Але висновки ми не зробили – і далі живемо у неефективній системі державного управління. Тому і напасті на українців тривають. А тоді, після Чорнобиля перші мітинги були екологічними, перші громадські організації теж. Одна з них – славний «Зелений світ»

Перша демонстрація у Львові теж була екологічною.

Памʼятаю, як з членами Товариства Лева носили ми містом надуту вихлопними газами з автомобіля поліетиленову довгу трубу, вимагаючи закрити центр міста для автомобілів. Але це був лише привід.

Ми організували невеликий мітинг, де виступав тоді депутат першого і останнього демократичного Вєрховного Совєта Радянського Союзу поет Ростислав Братунь. Ми були у вишиванках і співали заборонені тоді пісні Січових Стрільців. Червону калину співали. І говорили не лише про екологію.

Тому вибух на Чорнобильській АЕС став пострілом у тоталітарну, неефективну імперію, який важко поранив її і якого вона не витримала.