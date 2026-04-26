Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Чорнобиль: катастрофа, що добила СРСР

google social img telegram social img facebook social img
Радянська влада сповістила жителів про катастрофу лише ввечері 28 квітня
фото: USFCRFC/IAEA Imagebank/Flickr

Трагедія на Чорнобильській АЕС стала остаточним пострілом в імперію СРСР

40 років від вибуху на Чорнобильській АЕС. Екстремальні ситуації проявляють людей. Хтось кинувся тушити пожежу, рятувати людей, а хтось і далі готував велогонку миру і першотравневу демонстрацію. Був тоді у Києві студентом першокурсником, пам'ятаю.

Ця криза стала початком кінця Радянського Союзу. Бо радянська система показала повну неефективність. Нам дуже поталанило тоді через те, що катастрофа ця хоча і прогриміла на весь світ – забрала життя не у мільйонів. Кількість жертв не була великою. І це чудо.

Але висновки ми не зробили – і далі живемо у неефективній системі державного управління. Тому і напасті на українців тривають. А тоді, після Чорнобиля перші мітинги були екологічними, перші громадські організації теж. Одна з них – славний «Зелений світ»
Перша демонстрація у Львові теж була екологічною.

Памʼятаю, як з членами Товариства Лева носили ми містом надуту вихлопними газами з автомобіля поліетиленову довгу трубу, вимагаючи закрити центр міста для автомобілів. Але це був лише привід.

Ми організували невеликий мітинг, де виступав тоді депутат першого і останнього демократичного Вєрховного Совєта Радянського Союзу поет Ростислав Братунь. Ми були у вишиванках і співали заборонені тоді пісні Січових Стрільців. Червону калину співали. І говорили не лише про екологію.

Тому вибух на Чорнобильській АЕС став пострілом у тоталітарну, неефективну імперію, який важко поранив її і якого вона не витримала.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибух катастрофа ЧАЕС Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua