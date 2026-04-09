Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч 9 квітня 2026 року

Безпілотники атакували Краснодарський край у Росії та окуповану Луганську область, президент США Дональд Трамп зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував переговори з Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 квітня:

Атака на окуповану Луганщину 

У ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області. 

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

Безпілотники атакували Краснодарський край

У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. 

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Венс прокоментував заяви Ірану щодо перемир'я

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув заяви спікера іранського парламенту Мохаммада Багера Галібафа про недотримання Вашингтоном умов припинення вогню. 

Коментуючи ситуацію журналістам, Венс назвав претензії Тегерана такими, що не мають сенсу в межах проведених переговорів. Він наголосив, що Сполучені Штати чітко дотримуються домовленостей, а сам процес діалогу триває, попри складність забезпечення режиму тиші.

Рютте обговорив із Трампом претензії США

 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану. 

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Інші важливі новини: 

Теги: вибух Марк Рютте аеродром переговори Дональд Трамп війна Іран Луганщина НАТО США росія Джей Ді Венс

Читайте також

В Ярославлі сталася пожежа на одному з найбільших російських НПЗ «ЯрославльНефтеоргСинтез»
Справжня ціль – не бензин: навіщо Україна б'є по нафтохімії Росії
29 березня, 14:24
За словами українського лідера, наступна зустріч у межах мирних переговорів відбудеться 21 березня
Українська делегація вирушила до США на перемовини: президент повідомив деталі
19 березня, 20:23
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
20 березня, 10:44
Каллас провела переговори з представниками країн Близького Сходу
Глава дипломатії ЄС провела переговори з Іраном та країнами Близького Сходу
22 березня, 22:44
Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
29 березня, 16:40
Росіяни влучили в депо та вокзал
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
31 березня, 13:40
Моджтаба Хаменеї уперше за тривалий час виступив із заявою після ліквідації генерала КВІР
Верховний лідер Ірану вперше за тривалий час зробив заяву
7 квiтня, 01:40
Росія звинуватила Балтію у сприянні ударам України
Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося
6 квiтня, 21:15

Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
Принцеса Нідерландів розпочала службу в Повітряних силах
Білий дім роз'яснив вимоги Трампа у питанні Ормузської протоки
Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці
Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
