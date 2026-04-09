Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 9 квітня 2026 року

Безпілотники атакували Краснодарський край у Росії та окуповану Луганську область, президент США Дональд Трамп зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував переговори з Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 квітня:

Атака на окуповану Луганщину

фото: соціальні мережі

У ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області.

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

Безпілотники атакували Краснодарський край

фото: соціальні мережі

У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників.

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Венс прокоментував заяви Ірану щодо перемир'я

фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув заяви спікера іранського парламенту Мохаммада Багера Галібафа про недотримання Вашингтоном умов припинення вогню.

Коментуючи ситуацію журналістам, Венс назвав претензії Тегерана такими, що не мають сенсу в межах проведених переговорів. Він наголосив, що Сполучені Штати чітко дотримуються домовленостей, а сам процес діалогу триває, попри складність забезпечення режиму тиші.

Рютте обговорив із Трампом претензії США

фото: AP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану.

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Інші важливі новини: