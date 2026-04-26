Безпілотники атакували окупований Крим

Аліна Самойленко
фото: соціальні мережі

Вибухи пролунали в Севастополі 

У ніч на 26 квітня Севастополь в окупованому Криму опинився під ударом БпЛА. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

За повідомленнями очевидців, серії потужних вибухів тривали протягом декілька годин. У різних районах Севастополя чутно звуки двигунів безпілотників, стрілянину та видно спалахи в небі.

Вибухи лунали в районах мису Херсонес, мису Фіолент та на Північній стороні міста. Перед початком атаки на півострові було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали пишуть, що вибухи прогриміли в районах таких аеродромів: «Бельбек», «Кача», «Саки».

Як відомо, у ніч проти 23 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах, зокрема в Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибухи чули поблизу аеродромів «Кача» та «Бельбек». Зокрема, на «Качі» зафіксували пуски ракет і роботу протиповітряної оборони, після чого пролунали потужні вибухи.

 

Читайте також

Окупований Луганськ атакували безпілотники
Окупований Луганськ атакували безпілотники
Вчора, 02:58
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
19 квiтня, 07:59
Пограбування музею сталося під час відступу російських військ з Херсона
Очільнику кримського музею Тавриди Мальгіну оголошено підозру
15 квiтня, 10:32
У Криму масована атака дронів
Крим масовано атакували дрони: вибухи лунали в Сімферополі, Феодосії та Керчі
14 квiтня, 03:36
На місці вибуху працювали рятувальники ДСНС та медики
Вибух у квартирі на Київщині: постраждав 75-річний чоловік (фото)
13 квiтня, 12:15
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
10 квiтня, 05:50
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
9 квiтня, 03:32
«Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії
Дрони уразили Кстовський НПЗ у Нижегородській області
5 квiтня, 05:51
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53

Безпілотники атакували окупований Крим
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Безпілотники атакували Тамбовську область
Безпілотники атакували Тамбовську область
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
24 квiтня, 21:25

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
