Безпілотники атакували окупований Крим

Вибухи пролунали в Севастополі

У ніч на 26 квітня Севастополь в окупованому Криму опинився під ударом БпЛА. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

За повідомленнями очевидців, серії потужних вибухів тривали протягом декілька годин. У різних районах Севастополя чутно звуки двигунів безпілотників, стрілянину та видно спалахи в небі.

Вибухи лунали в районах мису Херсонес, мису Фіолент та на Північній стороні міста. Перед початком атаки на півострові було оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали пишуть, що вибухи прогриміли в районах таких аеродромів: «Бельбек», «Кача», «Саки».

Як відомо, у ніч проти 23 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах, зокрема в Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибухи чули поблизу аеродромів «Кача» та «Бельбек». Зокрема, на «Качі» зафіксували пуски ракет і роботу протиповітряної оборони, після чого пролунали потужні вибухи.