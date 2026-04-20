Вибух поблизу Рівного: влада повідомила деталі

Наталія Порощук
фото: Національна поліція

Унаслідок вибуху постраждало дев'ять людей

Сьогодні, 20 квітня, на території підприємства поблизу Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

За даними влади, вибух стався під час зварювальних робіт.

«Внаслідок вибуху постраждало дев'ять людей. З них двоє – у тяжкому стані», – наголосив Коваль.

Відповідні служби продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, близько 13:00 20 квітня на території підприємства поблизу Рівного стався вибух із подальшим займанням. Унаслідок інциденту постраждали люди. Підприємство, на якому стався вибух, не пов’язане з хімічним виробництвом.

Після вибуху виникла пожежа, яку оперативно локалізували. На місці працюють рятувальники, медики та представники правоохоронних органів.

