«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль

Білик: Тоді я ще не знала, як виглядає біда, яка приходить не одразу

Ірина Білик розповіла про сімейну трагедію та порятунок у 1986-му

Сьогодні, у день 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, народна артистка України Ірина Білик поділилася особистою історією про те, як її родина пережила перші дні катастрофи. Для майбутньої зірки, якій на той момент виповнилося 16 років, Чорнобиль став не лише рядком у підручнику, а особистою втратою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ірину Білик.

Ірина Білик згадує 26 квітня 1986 року як день тривожного очікування. Батьки намагалися захистити дітей доступними тоді способами: щільно зачиняли вікна та завішували їх фіранками, сподіваючись, що радіоактивна хмара омине Київ.

«Я дивлюся у вікно й думаю: невже це справді так страшно, якась там радіація?… Тоді я ще не знала, як виглядає біда, яка приходить не одразу. Не знала, що Чорнобиль – це не лише про вибух, а про життя, які він забрав потім», – ділиться співачка.

Поки влада замовчувала масштаби трагедії, батьки Ірини прийняли швидке рішення. Вже на другий день після вибуху майбутню артистку разом із братом відвезли до родичів у Херсон. Через цей раптовий від'їзд дівчина навіть не складала випускні іспити у школі.

«Я досі вдячна рідній тітці, яка прийняла нас із братом у Херсоні вже на другий день після трагедії. Шкільні екзамени я не складала. Як і моя однокласниця Аня, нас лише двох батьки вивезли з Києва. З нас навіть сміялися, що ми «втекли», – згадує Білик.

Чорнобиль залишив болючий слід у родині Білик не лише через евакуацію. Рідний дядько співачки безпосередньо працював на станції після аварії.

«Мій рідний дядько працював там. І я пам’ятаю, як з часом він уже не міг підвестися, як відмовили ноги… а потім його не стало», – розповіла Білик.

Цей досвід навчив співачку розуміти, що Чорнобиль – це трагедія, яка розтягнута в часі.

«Сьогодні – день пам’яті про Чорнобиль. День болю, втрат і вдячності. Усім, хто рятував людей у той страшний час. Усім героям, які ціною власного життя захищали інших. Ми пам’ятаємо. І будемо пам’ятати. Завжди», – підсумувала співачка.

Як відомо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.