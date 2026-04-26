«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль

glavcom.ua
Максим Бурич
Білик: Тоді я ще не знала, як виглядає біда, яка приходить не одразу
Ірина Білик розповіла про сімейну трагедію та порятунок у 1986-му

Сьогодні, у день 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, народна артистка України Ірина Білик поділилася особистою історією про те, як її родина пережила перші дні катастрофи. Для майбутньої зірки, якій на той момент виповнилося 16 років, Чорнобиль став не лише рядком у підручнику, а особистою втратою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ірину Білик.

Ірина Білик згадує 26 квітня 1986 року як день тривожного очікування. Батьки намагалися захистити дітей доступними тоді способами: щільно зачиняли вікна та завішували їх фіранками, сподіваючись, що радіоактивна хмара омине Київ.

«Я дивлюся у вікно й думаю: невже це справді так страшно, якась там радіація?… Тоді я ще не знала, як виглядає біда, яка приходить не одразу. Не знала, що Чорнобиль – це не лише про вибух, а про життя, які він забрав потім», – ділиться співачка.

Поки влада замовчувала масштаби трагедії, батьки Ірини прийняли швидке рішення. Вже на другий день після вибуху майбутню артистку разом із братом відвезли до родичів у Херсон. Через цей раптовий від'їзд дівчина навіть не складала випускні іспити у школі.

«Я досі вдячна рідній тітці, яка прийняла нас із братом у Херсоні вже на другий день після трагедії. Шкільні екзамени я не складала. Як і моя однокласниця Аня, нас лише двох батьки вивезли з Києва. З нас навіть сміялися, що ми «втекли», – згадує Білик.

Чорнобиль залишив болючий слід у родині Білик не лише через евакуацію. Рідний дядько співачки безпосередньо працював на станції після аварії.

«Мій рідний дядько працював там. І я пам’ятаю, як з часом він уже не міг підвестися, як відмовили ноги… а потім його не стало», – розповіла Білик.

Цей досвід навчив співачку розуміти, що Чорнобиль – це трагедія, яка розтягнута в часі.

«Сьогодні – день пам’яті про Чорнобиль. День болю, втрат і вдячності. Усім, хто рятував людей у той страшний час. Усім героям, які ціною власного життя захищали інших. Ми пам’ятаємо. І будемо пам’ятати. Завжди», – підсумувала співачка.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик поділилася спогадами з дитинства Співачка показала свої дитячі фото та розповіла, як їй у дорослому віці допомагає згадка про себе з дитинства, коли її нинішні досягнення були лише мрією.

Як відомо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ. 

Читайте також:

Читайте також

26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Тоді на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи
40 років катастрофі на ЧАЕС. Спогади Ліни Костенко
Сьогодні, 10:06
Зеленський: Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався
40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
Сьогодні, 09:35
Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть, однак перебуває у занедбаному стані
Чоловік повернувся до оселі, з якої його дитиною евакуювали 27 квітня 1986 року: фото з Прип'яті
Вчора, 21:00
Володимир Свергун з родиною приїхав до Прип'яті у 1980 році з далекої Камчатки
26 квітня 1986 року Прип'ять гуляла – жодної паніки. Катастрофа на ЧАЕС та евакуація у спогадах очевидця
Вчора, 20:00
Україна була першою у світі країною, яка зазнала наймасштабнішої ядерної аварії
Чорнобильська катастрофа та нова ядерна доктрина світу. Україна має право не мовчати Авторська стаття
24 квiтня, 10:00
Фотовиставка «Укорінені», приурочена 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи
На станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Укорінені» (фото)
22 квiтня, 19:50
Врятували лебедя фахівці Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення
У Чорнобильському заповіднику врятовано лебедя, який потрапив у пастку (фото)
14 квiтня, 09:27
Юрій Щербак та патріарх Філарет
Легендарний дипломат порівняв історичну роль покійного Патріарха Філарета з Іваном Мазепою
2 квiтня, 19:27
Ірина Білик заспівала пісню з шанувальницею своєї колеги
Усі на одне лице? Шанувальниця оголосила Ірину Білик іншою співачкою
30 березня, 10:21

Шоу-біз

«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль
«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль
Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя
Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»
Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
