У Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи

Аліна Самойленко
Задимлення у Челябінську
фото: соціальні мережі

У Челябінську під атаку міг потрапити металургійний комбінат 

У Єкатеринбурзі пролунали потужні вибухи, внаслідок яких постраждав житловий хмарочос ЖК «Трініті». Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що перед інцидентом у небі було чутно гул, після чого стався удар у районі 25-го поверху. Вибуховою хвилею вибило скло у квартирах, а уламки фасаду розлетілися на сотні метрів навколо будівлі. Над містом піднявся густий стовп диму.

З пошкодженого будинку терміново евакуювали 50 людей. На місці працюють пожежники та медики, периметр навколо багатоповерхівки оточений. Через загрозу нових інцидентів у регіоні запровадили режим «Килим», повністю закривши небо над областю для польотів. 

Також вибухи пролунали у Челябінську. Там гучно в районі Челябінського металургійного комбінату. Губернатор Олексій Текслер повідомив, що на одному із об'єктів інфраструктури в Челябінській області відбили безпілотну атаку.

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. 

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. 

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

