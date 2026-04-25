У Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи

У Челябінську під атаку міг потрапити металургійний комбінат

У Єкатеринбурзі пролунали потужні вибухи, внаслідок яких постраждав житловий хмарочос ЖК «Трініті». Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що перед інцидентом у небі було чутно гул, після чого стався удар у районі 25-го поверху. Вибуховою хвилею вибило скло у квартирах, а уламки фасаду розлетілися на сотні метрів навколо будівлі. Над містом піднявся густий стовп диму.

З пошкодженого будинку терміново евакуювали 50 людей. На місці працюють пожежники та медики, периметр навколо багатоповерхівки оточений. Через загрозу нових інцидентів у регіоні запровадили режим «Килим», повністю закривши небо над областю для польотів.

Також вибухи пролунали у Челябінську. Там гучно в районі Челябінського металургійного комбінату. Губернатор Олексій Текслер повідомив, що на одному із об'єктів інфраструктури в Челябінській області відбили безпілотну атаку.

April 25, 2026

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.