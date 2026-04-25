Росія знову атакувала Дніпро безпілотниками: виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури

Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Росіяни вже понад 20 годин хвилями атакують Дніпро 

У ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками. Про це пише «Главком».

У Дніпрі пролунало декілька вибухів. Сили ППО відбивають атаку. Жителі міста зафіксували на відео збиття одного із «шахедів». 

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на Дніпро розгорілася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Екстрені служби уже стали до роботи. Попередньо, минулося без постраждалих.

Варто зазначити, що росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. Били ракетами та безпілотниками по житлових кварталах.

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російських ударів, завданих від початку доби 25 квітня зросла до восьми, 49 людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло», – написав він.

Нагадаємо, російські війська здійснили повторну атаку на Дніпро, цинічно поціливши у той самий житловий район, який став мішенню під час нічного обстрілу. Рятувальні роботи, що тривали на місці нічного влучання, були перервані новими вибухами. 

Раніше президент Зеленський повідомляв, що загалом по Україні через нічну атаку загинуло четверо людей, а у Дніпрі з-під руїн будинку вранці дістали тіла двох загиблих. Нова жертва збільшує цей скорботний список.

 

