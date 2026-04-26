У Запоріжжі у квартирі вибухнула граната: загинула жінка

Аліна Самойленко
Також внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків

У Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. Про це пише «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.

Попри зусилля екстрених служб, унаслідок вибуху загинула жінка, яка перебувала в приміщенні. Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії та походження бойового припасу в цивільному помешканні.

Як відомо, у Болградському районі Одеської області чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців – унаслідок вибуху пошкоджено майно та травмовано собаку. 

Інцидент стався 12 квітня в одному із сіл Буджацької громади. За попередніми даними, 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до подвір’я 36-річної жінки та закинув вибуховий предмет, який здетонував.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. Зі зловмисником понад три години вели переговори.

Теги: Запоріжжя вибух граната

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

