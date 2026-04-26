У Запоріжжі у квартирі вибухнула граната: загинула жінка

Також внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків

У Космічному районі Запоріжжя в одній із багатоповерхівок стався вибух ручної гранати. Про це пише «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася після того, як до оселі завітав сусід із боєприпасом у руках.

Прибувши на місце події, патрульні інспектори виявили у квартирі двох чоловіків із важкими осколковими пораненнями. Поліцейські надали постраждалим невідкладну допомогу – наклали турнікети та тиснучі пов’язки, що допомогло стабілізувати їхній стан до приїзду бригад швидкої допомоги. Поранених було терміново госпіталізовано.

Попри зусилля екстрених служб, унаслідок вибуху загинула жінка, яка перебувала в приміщенні. Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії та походження бойового припасу в цивільному помешканні.

Як відомо, у Болградському районі Одеської області чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців – унаслідок вибуху пошкоджено майно та травмовано собаку.

Інцидент стався 12 квітня в одному із сіл Буджацької громади. За попередніми даними, 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до подвір’я 36-річної жінки та закинув вибуховий предмет, який здетонував.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. Зі зловмисником понад три години вели переговори.